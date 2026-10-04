Toyota выпустила коллекцию одежды, посвященную внедорожникам Land Cruiser

Toyota и Danner выпустили коллекцию мерча Land Cruiser Official Items

Ограниченный тираж одежды и обуви подготовила японская Toyota вместе с американским брендом Danner. Рассказала о новинке Coniq Pro – дочерняя структура японской компании, занимающаяся маркетинговыми проектами.

Land Cruiser Official Items – так называется коллекция, и целиком она посвящена внедорожникам марки. В Японии покупки станут доступны с 16 октября: через фирменные онлайн-магазины, отдельные дилерские центры Toyota и розничные точки Danner. Разброс цен – от ¥1320 до ¥39 600, то есть примерно от 700 до 21 тыс. руб. по курсу на 30 сентября.

Центральное место занимают две версии ботинок Danner Field R. В обеих использованы водонепроницаемая кожа, мембрана Gore-Tex, подошва Vibram и стельки Ortholite, плюс предусмотрены съемная молния и сменная подошва. Модификация Urban в черном исполнении обойдется в ¥39 600 (около 21 тыс. руб.) и с серебристыми акцентами отсылает к дизайну Land Cruiser 200.

Золотистая Overland стоит столько же – ¥39 600. Ее вдохновила двухцветная окраска и боковые полосы классической модели Land Cruiser 60.

Есть в линейке и вещи попроще. Футболки с коротким и длинным рукавом продаются по ¥6600-8800 (3,5-4,7 тыс. руб.), носки – за ¥1320 (700 руб.). Банданы с защитной пропиткой от насекомых Insect Shield оценены в ¥2750 (1,5 тыс. руб.), кожаные чехлы для ключей – в ¥5500 (3 тыс. руб.). Кстати, часть изделий выпущена в эксклюзивных расцветках, которые можно получить только через каналы Toyota или Danner.

О необычных спецверсиях и аксессуарах для владельцев внедорожников «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!