Обновленный Civic Type R – больше динамики и стиля!

Honda показала обновленный Civic Type R — доработали шасси, обвес и электронику

Объявлены цены на обновленный Civic Type R для рынка США: от 48 700 долларов, то есть примерно 3,8 млн рублей по курсу.

Вы пока можете прикинуть цену в России (оптимистично умножив на 2,5), а мы пробежимся по обновлениям. Во-первых, хондовцы перенастроили подвеску, во-вторых – перепрошили систему Rev Match Control, которая делает за вас «гоночные» перегазовки на переключениях механической (а другой у Type R нет) коробки. В-третьих, еще раз оптимизировали аэродинамику – в частности, появился новый передний бампер со сплиттером.

Салон тоже «взбодрили»: подогрев «ковшей», новая отделка, дополнительные функции в мультимедийке. Кроме того, расширился пакет систем безопасности. А вот силовой агрегат трогать не стали: это все еще прекрасный 2.0 турбо на 319 л.с. и 420 Нм в паре с шестиступкой, передающей момент на передние колеса через дифференциал повышенного трения. Разгон до 97 км/ч – примерно 5 секунд.

Чуть ли не последний настоящий хот-хэтч, но и цена в РФ (вы же посчитали?) тоже какая-то излишне горячая...

Зато к нам завозят Honda XR-V по цене всего от 1,9 млн рублей.