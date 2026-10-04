Грузовик следующего десятилетия: крутой концепт от FAW

Концепт FAW TL.X показал, какими будут грузовые автомобили к 2036 году

На выставке в Ганновере китайский концерн FAW представил свое видение грузовика следующего десятилетия.

Главной идеей было изначально создать кабину, как полноценное жилое пространство. Как рассказал дизайнер интерьера Вэньюй У, его команда заметила, что спальное место позади сидений в кабине обычного магистрального тягача большую часть времени просто «съедает» пространство – и поэтому они сделали его сдвигаемым под самый потолок. Это позволило задействовать огромное пространство в задней части кабины.

«Важным аспектом стала модульность. Мы спроектировали переднюю и заднюю части кабины из модульных элементов. Их можно комбинировать по своему усмотрению. При этом функции вроде складного руля и откидного столика у дивана присутствуют в любых конфигурациях. Поэтому они размещаются на стенах или на полу. А кухня, санузел, экран для проектора и другие элементы выполнены в виде модулей и могут быть установлены по желанию», - рассказал У.

Дизайнер признал, что FAW TL.X – в чистом виде концепт, тут есть непрактичные вещи вроде светлого ковролина или отделанных тканью стен. Но общая концепция и принципы модульности действительно перекочуют в серийные грузовики, причем некоторые из решений воплотятся даже до 2036 года, в который идейно устремлен TL.X.

Ранее «За рулем» рассказал, что инновационный тягач МАЗ-Х уже вышел в тестовую эксплуатацию.