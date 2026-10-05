Полный привод, автомат и цепной ГРМ: надежная практичная Тойота уже в России

Toyota Probox ввозят в РФ под заказ из Японии с ценами от 1,65 млн рублей

Интерес к недорогим универсалам, которые можно гонять каждый день и не жалеть, в России не падает. Дальневосточные компании готовы привезти под заказ новую Toyota Probox – праворульную «пятидверку» прямиком из Японии. Ориентировочный ценник стартует от 1,65 млн рублей.

Toyota Probox

В одном из известных классифайдов появилось объявление: новый Probox обещают доставить во Владивосток за 1 657 000 рублей. Продавец уверяет, что все расходы уже учтены, так что поставка идет фактически «под ключ».

Правда, фиксированная сумма здесь – скорее ориентир. Когда машину везут под заказ, итоговая цена зависит от курса валют на момент сделки, логистики, таможенных платежей, утильсбора и еще целого набора переменных.

За те же деньги в столице Приморья предлагают комплектацию F. В нее входят мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем и предустановленной навигацией, кондиционер, электропривод регулировки зеркал, багажник на крыше и «внедорожные» шины Toyo.

Чуть дороже – 1 690 000 рублей – просят за экземпляр, который готовы привезти под заказ в Хабаровске. У него обычные колеса с декоративными пластиковыми колпаками вместо дисков, нет экспедиционного багажника на крыше, зато имеется камера заднего вида с разметкой.

Электрорегулировка зеркал, мультимедиа с сенсорным дисплеем, кондиционер и галогенная оптика – все это тоже на месте. Под капотом у обеих машин стоит легендарный 1,5-литровый «атмосферник» 1NZ-FE на 103 л. с. с цепным приводом ГРМ, работающий в связке с четырехступенчатым автоматом и системой полного привода.

Toyota Probox

Ранее стало известно, что в России начали продавать один из самых надежных рамных внедорожников Toyota – 4Runner шестого поколения. В нашу страну его возят по альтернативным схемам, и купить можно в том числе из наличия по цене от 11 500 000 рублей.

О другом набирающем популярность в России автомобиле с полным приводом «За рулем» уже рассказывал.

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