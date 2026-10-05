Врач поставил диагноз — права приостановят: новый порядок для водителей

С 1 марта 2027 года заключения по здоровью водителей разместят в ЕГИСЗ

Минздрав России подготовил пакет документов, меняющих процедуру медосвидетельствования водителей и тех, кто только собирается сесть за руль. Речь идет о проектах порядка обязательного и внеочередного осмотра, формы медицинского заключения и правил направления уведомлений. Все это – подзаконные акты, написанные во исполнение Федерального закона №200-ФЗ от 7 июля 2025 года.

В пресс-службе министерства пояснили: "Разработанные Минздравом проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители, формы медицинского заключения, а также порядка направления уведомления водителям – это подзаконные акты, которые подготовлены во исполнение Федерального закона №200-ФЗ от 7 июля 2025 года. Этот закон совершенствует подходы к медосвидетельствованию водителей и направлен на повышение безопасности дорожного движения. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года".

Бумажные справки понемногу уходят в прошлое. Заключения станут электронными, их разместят в федеральном реестре документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а оттуда сведения уйдут в МВД России. Правда, "по желанию гражданина, копия заключения может быть выдана ему на бумажном носителе".

По сути, логика такая. Если на медосмотре или при обычном обращении за помощью медики заметят у человека признаки болезни из числа противопоказаний либо ограничений к управлению автомобилем или другим транспортом, его направят на дополнительное обследование или лечение.

Дальше включается следующий механизм. «Проект приказа Минздрава устанавливает порядок, согласно которому, если по результатам обследования или лечения диагноз подтверждается, водителю в течение одного дня через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) будет направлено электронное уведомление о необходимости в трехмесячный срок пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. По желанию гражданина, копия уведомления также может быть выдана ему на бумажном носителе», – уточнили представители министерства.

Есть и второй документ – совместный проект приказа Минздрава и МВД. Он описывает, как два ведомства будут обмениваться информацией: электронные документы пойдут из одной информационной системы в другую.

Чем это обернется для водителя

На деле схема выглядит так. Человек пришел в больницу, и там у него выявили противопоказания к вождению. Врачи отправят запрос в МВД – если права у него имеются. Тогда действие документа приостановят.

Не пройдет обследование за три месяца – права аннулируют. Пройдет, но диагноз подтвердится – действие приостановят до того момента, пока водитель не получит новую медсправку, подтверждающую, что садиться за руль он может.

И еще один момент. Источник в МВД рассказал, что для владельцев легковушек и мотоциклов система заработает только по самым опасным заболеваниям – алкоголизм, наркомания, эпилепсия. А вот у тех, для кого вождение – работа, требования жестче. Хотя профессиональные водители и так проходят медосмотры чаще: любители, к примеру, раз в 10 лет. А за десять лет со здоровьем чего только не приключится.

Впрочем, спешить некуда. В Минздраве РФ уточнили: «Но до 1 марта 2027 года сохраняется действующий порядок прохождения медосвидетельствования и форма медицинского заключения».

О других сюрпризах, которые поджидают водителей, «За рулем» уже рассказывал.

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