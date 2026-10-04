Сколько будет стоить смена резины осенью 2026 года

Эксперт Родионов: осенью шиномонтаж подорожал на 10-15% к 2025 году

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, во сколько обойдется смена резины осенью 2026-го. Как отметил специалист, осенний сезонный шиномонтаж по ценам почти не отличается от весенних прайс-листов. Основная корректировка случилась раньше – в первой половине 2026 года, когда услуга в среднем прибавила 10-15% к уровню прошлого года. К осени нового заметного скачка не зафиксировали: правки оказались точечными, задели лишь несколько городов и измеряются парой процентов.

Что вообще формирует итоговый чек? Регион, диаметр колес, тип и состояние дисков, объем дополнительных работ. Для массового легкового автомобиля на 14-16 дюймах цена окажется ближе к нижней границе рынка. Возьмем Москву: комплексный шиномонтаж четырех колес на дисках диаметром 15 дюймов обойдется примерно в 5 тысяч рублей, а в Новосибирске аналогичная услуга стоит около 4 тысяч. Другое дело – кроссоверы и внедорожники, машины с крупными или низкопрофильными шинами, сложными литыми дисками и датчиками давления в колесах: там сезонная смена колес встанет дороже.

Сэкономить помогают бонусные программы автосервисов, предложения для постоянных клиентов и партнерские акции. Перед записью имеет смысл уточнить, какие скидки доступны и на каких условиях они действуют. Хотя гнаться исключительно за минимальной ценой не стоит. Качество балансировки, правильная затяжка колесного крепежа, аккуратное обращение с датчиками давления – все это напрямую влияет и на безопасность, и на то, сколько проживет комплект шин.

Смена шин – удобный повод проверить машину перед холодами, причем не ограничиваться только колесами. Стоит оценить остаточную глубину протектора, равномерность износа, возраст резины, давление в запасном колесе или исправность ремкомплекта. Для зимних шин минимальная остаточная глубина протектора – 4 мм, но ориентироваться только на эту цифру неверно: смотрите на состояние резины, трещины, повреждения, потерянные шипы. Неровный износ нередко намекает на проблемы с подвеской, рулевым управлением или сбитые углы установки колес.

О том, почему не стоит экономить на зимней резине, «За рулем» уже рассказывал.

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