Разрыв в два-три раза: почему ремонт по ОСАГО становится невыгодным для автосервисов

Антон Шапарин рассказал, почему расчеты по ОСАГО расходятся с реальными ценами

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире Авторадио объяснил, почему сметы на ремонт по ОСАГО все чаще не совпадают с фактическими затратами владельцев машин.

Поводом для разговора стало исследование, проведенное Национальным автомобильным союзом: специалисты взяли популярные запчасти для отечественных и китайских авто и сравнили цены из справочников, по которым страховые компании рассчитывают выплаты, с реальными прайсами на рынке. Результат оказался неутешительным, сообщает «Авторадио».

Разница в два-три раза, и это, по словам эксперта, уже стало нормой. Особенно сильно за последние несколько лет подорожали детали для европейских машин. Нормативные цены, заложенные в расчетные формулы, растут куда медленнее. Вдобавок нужную деталь не всегда получается купить даже по указанной в справочнике цене: она может отсутствовать у поставщиков, не поставляться в конкретный регион или просто не подходить к данной модели автомобиля.

Такое положение вещей привело к тому, что станции техобслуживания все чаще отказываются ремонтировать машины по ОСАГО. Ведь работать себе в убыток никто не хочет. Как отметил Антон Шапарин, тревогу забили даже сами страховые компании – ситуация, по его выражению, неожиданная, поскольку обычно интересы страховщиков и автовладельцев в этом вопросе не совпадают.

По мнению эксперта, все заинтересованные стороны хотят повышения цен в справочниках. Однако страховщики настаивают, что справочники – это нечто незыблемое, и рассчитывать их нужно по той сложной формуле, которую они сами и заложили. Для системы ОСАГО такой подход, считает Шапарин, является тупиковым: люди перестают видеть смысл в страховке, поскольку она не покрывает достаточную сумму для ремонта автомобиля. В итоге автовладельцы готовы просто уходить из системы ОСАГО.

Между тем страховые компании уже начали пересматривать договоры со станциями техобслуживания и постепенно переходят на рыночные расценки.

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