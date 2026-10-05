Рынок новых авто в РФ превысил 1 млн штук за девять месяцев

Минпромторг: в РФ с января продали 1 млн 67,8 тыс. новых автомобилей

В январе–сентябре 2026 года в РФ реализован 1 млн 67,8 тыс. новых автомобилей (в возрасте до трех лет), что на 5,3% больше показателей января–сентября прошлого года. Рынок автомобилей отечественного производства за девять месяцев превысил 681 тыс. шт., что на 22,3% больше показателей января – сентября 2025 года. Об этом говорится в отчете Минпромторга РФ.

Согласно данным АО «ППК», в сентябре рынок новых транспортных средств составил 127,4 тыс. шт., что на 6,6% меньше показателя сентября прошлого года (136,5 тыс. шт.). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в РФ, в сентябре 2026 года составил 83,8 тыс. шт., что на 13,8% превышает результаты сентября прошлого года. Доля российской техники по итогам января – августа 2026 года выросла на 8,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 63,8%.

Положительная динамика сохраняется в сегменте гибридного и электротранспорта, отметили в Минпромторге. Рынок таких автомобилей за девять месяцев достиг 98,7 тыс. шт., что на 92,6% превышает аналогичный показатель прошлого года (51,3 тыс. шт.).

Доля электромобилей и гибридов, изготовленных в РФ, достигла 28,3% (27,9 тыс. шт.), тогда как за аналогичный период прошлого года она составляла 12,5%. Среди общего рынка новых автомобилей электромобили и гибриды за девять месяцев текущего года заняли долю в 9,2%. В прошлом году этот показатель был равен 5,1%.

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