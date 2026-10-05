За поставки Toyota и Lexus в Россию решили побороться в суде

«Ъ»: структура Toyota добивается снятия препятствий на поставки авто в РФ

Судебный спор вокруг поставок автомобилей и запчастей Toyota и Lexus разворачивается в России. Иск подала структура, связанная с работой японского бренда в стране, – об этом сообщил «Коммерсант». По его данным, подконтрольный Toyota дилерский холдинг «СП Бизнес Кар» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием к ряду структур концерна – Toyota Tsusho Corporation и «Тойота Цусе Рус» – прекратить препятствия для ввоза автомобилей и комплектующих на российский рынок. Иск уже принят к производству.

Из материалов дела следует, что истцы также просят признать прекращенным долговое обязательство перед «Тойота Цусе Рус» в счет взыскания убытков, возникших из-за остановки поставок автомобилей и запчастей. Общий размер требований составляет 375 млн рублей. По данным источников издания, спор носит характер внутреннего конфликта между российскими миноритарными участниками дилерской структуры и менеджментом.

Toyota приостановила производство на заводе в Санкт-Петербурге в 2022 году и одновременно ограничила поставки автомобилей на российский рынок. При этом компания заявляла о намерении сохранить послепродажное обслуживание и поддержку дилерской сети. Впоследствии японские власти расширили экспортные ограничения, включив в них автомобили премиум-класса, новые и подержанные машины с двигателями объемом свыше 1,9 л, электромобили и гибриды.

О том, какие Тойоты сегодня можно купить в России, «За рулем» уже рассказывал.

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