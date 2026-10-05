В России изменились цены на популярный европейский кроссовер

Citroen C5 Aircross и C5 X в России подорожали на 100 тыс. рублей с октября

Очередное подорожание затронуло две легковые модели Citroen в России. Кроссовер C5 Aircross и кроссбэк C5 X с октября прибавили по 100 тысяч рублей – это примерно 2,3-2,5 процента к прежним цифрам.

Citroen C5 Aircross

Кроссовер 2024 и 2025 годов выпуска продается у нас в единственной комплектации «Комфорт». Теперь в зависимости от года машина стоит 4 199 000 или 4 099 000 рублей, причем обе цифры выросли ровно на 100 тысяч.

Под капотом – бензиновый турбомотор THP объемом 1,6 литра и мощностью 175 л.с., который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Тяга передается на переднюю ось.

В «Комфорте» есть шесть подушек безопасности, включая две боковые шторки, отделка сидений кожей с алькантарой, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, круговой обзор из четырех камер, парктроники спереди и сзади, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем и шестью динамиками, беспроводная зарядка для смартфона, цифровая приборная панель с экраном на 12,3 дюйма, обогрев и массаж передних кресел, электроприводы водительского сиденья и багажной двери, датчики света и дождя, 18-дюймовые литые диски и другие опции.

Интерьер Citroen C5 Aircross

Импортный кроссбэк C5 X представлен в России тоже одной комплектацией, зато исключительно 2024 года выпуска. После прибавки в 100 тысяч рублей модификация «Эксклюзив» оценивается в 4 499 000 рублей.

Силовая установка здесь та же по схеме: 1,6-литровый турбированный двигатель сопряжен с восьмиступенчатым автоматом, привод передний.

Citroen C5 X

В список оснащения «Эксклюзива» входят фронтальные и передние боковые подушки, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией экстренной остановки, мониторинг «слепых» зон, мультируль с комбинированной кожаной отделкой, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, электропривод и бесконтактное открывание багажника, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также подогрев, вентиляция и массаж передних сидений.

Машины китайской сборки вдобавок оснащены мультимедиа с 12-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, HiFi-акустикой на восемь динамиков с сабвуфером, 7-дюймовой цифровой приборной панелью, проекцией на лобовое стекло, системой кругового обзора с омывателем задней камеры, передними и задними парктрониками, люком с электроприводом, комбинированной серо-черной кожаной отделкой сидений и 19-дюймовыми литыми дисками.

Предыдущий пересмотр ценников на Citroen в России датируется 1 января этого года – тогда автомобили тоже стали дороже на 100 тысяч рублей.

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