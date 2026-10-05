Senat 900 достиг производственной отметки в 323 автомобиля

323-й седан Senat 900 собран на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге

Пресс-служба марки сообщила: 23 сентября на производственной площадке Senat в Санкт-Петербурге собрали 323-й по счету автомобиль Senat 900.

Цифра на табличке, кстати, получилась символичной. Ровно 323 года в 2026-м исполнилось самому городу, так что порядковый номер машины совпал с его возрастом.

О запуске серийного производства объявили 4 июня 2026 года, причем сделали это на Петербургском международном экономическом форуме. Собирают седаны на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Сегодня площадка Senat, по сути, работает без простоев – в режиме потоковой сборки.

Что представляет собой сам автомобиль? Senat 900 – полноразмерный седан. Под капотом у него бензиновый V6 объемом 3,0 л с турбонаддувом, который развивает 326 л.с. и трудится в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – постоянный полный, а за плавность хода отвечает пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета.

С новинкой, между прочим, уже успели познакомиться: в июле вышли материалы о том, что некоторыми функциями седана можно управлять со второго ряда.

Планами на будущее марка тоже поделилась: вторую премиум-модель марки, Senat 1000, как стало известно ранее, начнут собирать в 2028 году.

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

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