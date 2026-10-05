Названо неочевидное последствие езды на шинах с разным протектором

Тарасов: Шины с разным протектором на одной оси грозят заносами и штрафом

Ставить на одну ось покрышки с несовпадающим рисунком протектора – казалось бы, мелочь, а последствия бывают неприятными. Об этом рассказал Александр Тарасов, эксперт шинного бренда Attar.

«Когда на одной оси установлены шины с различными рисунками протектора, они создают разные продольные и боковые силы. На скользкой дороге такая разница может привести к ухудшению устойчивости автомобиля при торможении, разгоне или выполнении маневров», – сказал Тарасов.

Есть и вторая проблема, о которой вспоминают реже. Отводить воду из пятна контакта такие покрышки тоже умеют по-разному. Из-за этого одно колесо теряет сцепление с дорогой раньше другого – растет риск аквапланирования, страдает курсовая устойчивость, да и управляемость в целом.

Ведет себя такая пара на асфальте и на льду тоже неодинаково. Водитель рискует получить усиление недостаточной или избыточной поворачиваемости – особенно если резко перестраивается или проходит поворот по скользкому покрытию.

Разница между шинами не ограничивается рисунком. Диаметр и степень износа тоже отличаются, а значит, колеса крутятся с неодинаковой скоростью. На полноприводных машинах это оборачивается лишней нагрузкой на трансмиссию и муфту, добавил эксперт.

Ну и напоследок: так делать просто нельзя по закону. Эксплуатация автомобиля с разными рисунками протектора на одной оси квалифицируется по статье 12.5 КоАП РФ. Штраф – 500 рублей, хотя инспектор вправе ограничиться предупреждением, предупредил специалист.

Впрочем, ошибки водителей не ограничиваются шинами — о номерах с кириллицей «За рулем» уже рассказывал.

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