Скидки урезали, цены подняли: два китайских пикапа подорожали в РФ

Бренд Foton повысил цену пикапа Tunland G9 и сократил скидки на Tunland V9 в РФ

С 1 октября Foton переписал прайсы на два своих пикапа в России – Tunland G9 и Tunland V9.

Дороже всех оказалась бензиновая версия V9: с учетом скидки она прибавила сразу 400 тыс. рублей и теперь оценивается в 5,15 млн. Остальные изменения скромнее – по 100 тыс. рублей, хотя природа у них разная: у дизельного V9 сократилась скидка, а у G9 выросла рекомендованная цена. Разбирались в этом «Автоновости дня».

Foton Tunland G9: один дизель и плюс 100 тысяч

У G9 в России выбора нет вообще: единственная комплектация «Премиум» с безальтернативным 2,0-литровым турбодизелем Aucan на 162 л. с. и 388 Нм. Работает он в связке с 8-ступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом.

Такая версия прибавила 100 тыс. рублей, то есть 2,6%. Теперь «Премиум» стоит 3 990 000 рублей.

Кстати, подорожание это не первое: в июле G9 уже прибавлял ровно те же 100 тыс. рублей.

Foton Tunland V9: скидки сравнялись

Комплектаций у V9 две – дизельная «Престиж» и бензиновая «Эмоция», появившаяся в линейке прошлой весной. Скидки, которые дают по программе поддержки продаж, с октября уменьшились: на 100 тыс. для «Престижа» и на 400 тыс. для «Эмоции».

Теперь размер скидки у обеих версий одинаковый – 300 тыс. рублей. «Престиж» стоит 5 250 000 рублей, «Эмоция» – 5 150 000. Фактически модель подорожала на 1,9-8,4%.

Технически «Эмоция» – это 2,0-литровый турбомотор экологического класса «Евро-6» на 245 л. с. и 380 Нм, восьмиступенчатый автомат и полный привод с муфтой подключения передней оси, понижающей передачей и блокировкой заднего межколесного дифференциала.

Под капотом «Престижа» – 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 159 л. с. и 410 Нм в паре с 48-вольтовым электромотором, добавляющим еще 60 Нм. Коробка передач та же – восьмиступенчатый автомат, привод полный.

Любопытно, что месяцем ранее все шло в обратную сторону: в сентябре российский дистрибьютор Foton, наоборот, увеличил прямую скидку на Tunland V9, из-за чего его бензиновая версия подешевела на 300 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как автобренды переписывали прайсы в сентябре.

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