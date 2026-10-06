Кто имеет льготы по транспортному налогу в 2026 году?

Юрист Воропаев рассказал, кто из россиян освобожден от транспортного налога

Машина есть – значит, раз в год приходит квитанция на транспортный налог. Оплатить налог нужно до 1 декабря 2026 года. Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал о том, какие граждане от него освобождены. На федеральном уровне от выплат освобождены сразу несколько категорий граждан. Ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Славы – все они попадают в этот перечень. Одна оговорка: льгота действует только в отношении одного транспортного средства.

Основания бывают и совсем не связаны с заслугами владельца. Например, налог не начислят на автомобиль, который числится в розыске, – проще говоря, угнан. Еще один случай прописан в статье 358 НК РФ: от выплат свободны специально оборудованные машины для инвалидов, а также авто мощностью до 100 л.с., полученные через соцзащиту.

Дальше начинаются региональные нюансы. Транспортный налог относится к региональным, а значит, каждый субъект вправе вводить собственные послабления. «Так как у нас транспортный налог – это все-таки региональный налог, то во многих регионах предусмотрены и свои льготы», – пояснил юрист.

Кому именно дают скидку или полное освобождение, зависит от местных законов. Чаще всего в списки попадают отдельные категории пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Кое-где не берут налог с электромобилей. Встречаются регионы, где освобождены некоторые мотоциклетные транспортные средства и старые грузовые машины.

Право на льготу не применяется автоматически – о нем придется заявить. Заявление подают в налоговый орган. Сделать это можно тремя способами: прийти лично, обратиться в МФЦ или отправить документы в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

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