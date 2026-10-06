В Беларуси появится новая марка авто от «Белджи»

ПК «Белджи» в 2027 году запустит третий автобренд в Беларуси

Белорусско-китайское предприятие «Белджи» намерено вывести на местный рынок еще один автомобильный бренд. Сейчас компания продвигает две марки – Geely и Belgee, однако уже в следующем году модельный ряд серьезно прирастет, а часть машин, вполне возможно, будет носить иную эмблему.

Сам завод – совместное предприятие Беларуси и Китая, и одним из главных его акционеров является Geely Automobile. Дистрибуция идет по двум направлениям. Линейка китайской марки состоит из кроссоверов Cityray, Monjaro, Atlas, Okavango, EX5 и EX2. У Belgee в активе кроссоверы X50, X50+, X70, X80 PHEV плюс седан S50.

Кстати, о расширении и возможном появлении третьей марки информагентству «БелТА» рассказала замдиректора по маркетингу и продажам «Белджи» Наталья Харькова. Прозвучало это на открытии нового дилерского центра Geely в Минске.

Планы Белджи на 2027 год

– Ведем подготовительную работу. В начале следующего года будем анонсировать наши планы по позиционированию, развитию и наполнению модельного ряда. Модельный ряд расширяется. Хотим предоставить нужный продукт для более широкого сегмента рынка. В два бренда уже не вмещаемся, – сообщила Наталья Харькова.

Из фразы «в два бренда уже не вмещаемся» напрашивается вывод: в портфеле появится третья марка. Случится это в 2027 году – одновременно со стартом продаж свежих моделей. Какие именно новинки привезут, пока не говорят.

К слову, раньше главный инженер СЗАО «Белджи» Владимир Шавель в разговоре с журналистами упоминал о планах нарастить производственную мощность со 120 до 200 тысяч машин в год в 2027-м.

Еще один момент, который стоит держать в голове: в сентябре 2026 года предприятие получило эксклюзивные права на товарный знак Geely. Благодаря этому «Белджи» усилило контроль над ввозом автомобилей марки в страну юридическими лицами.

Марка Geely Galaxy в Беларуси

По сведениям «Китайских автомобилей», компания собирается запустить в стране бренд Geely Galaxy. В Китае он присутствует с 2023 года и занимается подзаряжаемыми гибридами и чистыми электромобилями. Некоторые модели Galaxy в Беларуси уже продаются – это Geely EX5 и EX2, а также Belgee X80 PHEV.

Возникает резонный вопрос: зачем что-то менять, если машины Galaxy и так уходят под существующими марками? Ответ кроется в масштабе. В Китае под вывеской Geely Galaxy собрано 18 моделей из совершенно разных сегментов. Взять хотя бы электрический ситикар Panda Mini EV – его цена начинается от 46,9 тысячи юаней (21,1 тысячи белорусских рублей / 583 тысячи российских рублей). А на другом полюсе – минивэн L380, который стоит до 599,9 тысячи юаней (269,4 тысячи белорусских рублей / 7,5 млн российских рублей).

В реальности Беларусь может получить отдельный бренд для машин на новых источниках энергии. Спрос на эту категорию в стране растет постоянно, так что шаг выглядит оправданным. Конкретных моделей пока не называют. Хотя можно предположить: место найдется флагманскому кроссоверу Geely Galaxy M9, доступному седану Starshine 6 и внедорожнику Cruiser 700 (Battleship 700)..

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

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