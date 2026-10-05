ДВС проигрывает гибридам и электро — это навсегда или скоро кончится?

Эксперт Тимашов назвал причины снижения продаж автомобилей с бензиновыми моторами

Эксперт Роман Тимашов рассказал, почему машины с ДВС сдают позиции во всем мире на фоне роста популярности гибридов и электрокаров.

Он отметил, что в первой половине 2026 года доля автомобилей с бензиновыми двигателями действительно опустилась ниже половины мирового рынка и составила 49%. За 6 месяцев 2026 года в мире продали 20,25 млн таких автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Еще в 2021 году на бензиновые модели приходилось 73% мировых продаж, но за 5 лет этот показатель сократился на 24 процентных пункта.

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево»:

Можно выделить две основные причины снижения продаж автомобилей, использующих бензин в качестве топлива. Первая – резкое подорожание данного вида топлива на фоне кризиса в Персидском заливе. Высокие расходы на бензин сделали эксплуатацию автомобилей, использующих его в качестве топлива, экономически менее целесообразной. Вторая причина – стремительный рост спроса на электромобили. За первое полугодие 2026 года их продажи выросли на 12% и достигли почти 6,9 млн. единиц.

Больше всего продажи бензиновых автомобилей снизились в Китае – на 26% за год. На КНР приходится примерно половина мировых продаж электромобилей. В Европе снижение объема продаж составило 1%, при этом в нескольких европейских странах продажи электромобилей за I полугодие 2026 года впервые превысили продажи бензиновых автомобилей. В Юго-Восточной Азии спрос на электрические модели вырос на 81%, а в Океании – в 2,2 раза.

Гибридные авто остаются компромиссным решением для покупателей, которые не готовы полностью перейти на электрическую тягу.

В России ситуация отличается. Здесь доля бензиновых автомобилей остается высокой и составляет более 90%. При этом доля электрифицированных автомобилей составляет около 9,2%, из них 2% – «чистые» электромобили, хотя их продажи постепенно растут.

Таким образом, мировой авторынок переживает исторический сдвиг. Бензиновые двигатели теряют позиции под давлением высоких цен на топливо и развития электрических технологий. На данный момент есть все предпосылки к тому, что тенденция на снижение доли автомобилей с бензиновыми двигателями и рост интереса к электрокарам будет усиливаться.

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