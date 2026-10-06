Эксперт перечислил самые подходящие для города зимние шины

Специалист Кадухин: Менять резину стоит при снижении температуры ниже +7 °C

Машина должна уверенно держаться на дороге даже в сложных погодных условиях. Поэтому правильный выбор шин и время их установки являются важной частью сезонного обслуживания автомобиля. О том, как выбрать зимние шины и когда их лучше ставить, рассказал директор по развитию федеральной сети Lecar Service Александр Кадухин.

Подбирать зимние шины разумнее не по цене и не по громкости имени, а по условиям, в которых машина проводит большую часть времени. Если речь о городе, где дороги чистят и щедро обрабатывают реагентами, а скорость редко превышает разрешенную, хватит проверенных и доступных вариантов: Ikon Character Ice 5, Character Ice 7 либо Pirelli Formula Ice. На снегу и в слякоти они ведут себя предсказуемо, так что для повседневных поездок по городу этого запаса достаточно.

Другое дело – постоянные выезды на трассу или дороги, которые коммунальщики не торопятся расчищать. Там скорости выше, а гололед встречается куда чаще, и вот здесь стоит смотреть в сторону премиум-сегмента: Ikon Autograph Ice 9 и Pirelli Ice Zero. Рисунок протектора у них сложнее, да и ошиповка сделана по-другому. У Autograph Ice 9, к примеру, шипы двух видов: одни отвечают за торможение и разгон, другие – за поведение в поворотах. Результат – больший запас сцепления на льду, более точное управление и короткий тормозной путь на скорости.

Сроки замены – отдельная головная боль. Выжидать, пока схлынет ажиотаж вокруг шиномонтажей, ради собственной безопасности не стоит: погода не подстраивается под график автосервисов, а всплеск мелких ДТП приходится в основном на первый день снегопада.

Впрочем, и торопиться с демонтажом летнего комплекта не нужно. Долгая езда на зимних шинах по теплому асфальту ускоряет их износ. Универсальной даты перехода не существует: ориентироваться следует на климат своего региона. Базовый ориентир – устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже +7 °C, когда ночью уже случаются легкие заморозки, а днем воздух еще прогревается. В таких условиях летняя резина твердеет и теряет сцепление даже на сухом асфальте, а тормозной путь может вырасти на 20-30%.

К малоизвестным китайским брендам шин у специалиста отношение настороженное. Опираться при выборе логичнее на опубликованные результаты независимых тестов, отзывы и сравнения.

И еще один момент, о котором вспоминают редко: часть шин выпускают на тех же заводах, где раньше делали «ушедшие» марки. Названия сменились, а качество продукции сохранилось, поэтому переплачивать за раскрученный логотип нерационально. Такие рекомендации озвучил специалист.

О том, какие зимние шины стоит выбирать, «За рулем» уже рассказывал.

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