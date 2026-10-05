Эксперт: качество китайских шин за последние три года заметно улучшилось

Эксперт Трандин объяснил, в каких случаях можно покупать китайские покрышки

Китайскую зимнюю резину брать можно, но с пониманием, за что платишь и чем жертвуешь. Зимние покрышки из КНР за последние года три заметно подтянулась по качеству, приблизившись к некоторым европейскими брендам. Покупка китайских шин имеет смысл, когда бюджет жестко ограничен и альтернатива – не более дорогая резина именитого бренда, а езда на летней или изношенной зимней, рассказал собственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин.

Зимние шины из Китая в бюджетном сегменте больше не воспринимаются как вынужденный компромисс: по оценке эксперта, отдельные модели дотягивают до уровня среднеценовых европейских марок. Правда, слабые места у них предсказуемые – мокрый асфальт, стабильность качества и шум.

Шипованные модели: кто вышел в лидеры

На количестве шипов китайцы не экономят: по сцеплению на льду и снегу топовые шиповки вплотную подошли к среднему ценовому сегменту европейских брендов. Linglong Winter Grip 2 с 252 шипами тормозит на льду почти как премиум.

Первое место среди шиповки по соотношению цены и качества занимает Linglong Green-Max Winter Grip 2. В крупных типоразмерах у нее до 252 шипов – больше, чем у премиального Michelin X-Ice North 4. Шведский Test World подтвердил: тяговые и тормозные свойства на льду и снегу у этой модели на уровне некоторых премиальных шин. Расплата за такой результат – шумность и слабая стойкость к аквапланированию.

Второй идет Triangle IcelynX TI501. Ее разрабатывали вместе с финским партнером, а испытания проводили на полигоне «Белый ад» за Полярным кругом. На асфальте она входит в число лучших среди китайских шиповок, зато тесты вскрыли другую проблему: качество ошиповки гуляет от шины к шине, на части покрышек шипы почти не выступают из резины, и на льду такие колеса работают плохо.

Тройку замыкает Lanvigator Ice-Spider II – бюджетная новинка с цепким поведением на снегу. С мокрым асфальтом, впрочем, та же история, что и у конкурентов.

Фрикционные шины: три лидера

Среди «липучек» лидирует Sailun Ice Blazer Arctic EVO с асимметричным протектором – вариант для крупных машин от 18-го диаметра. Мокрый асфальт и глубокий снег она проходит уверенно, а вот на льду запаса сцепления хватает не всегда.

Второй идет Triangle SnowLink PL01: в тестах она обошла всех бюджетных соперников по торможению на снегу, а на финских испытаниях выиграла у Nokian Hakkapeliitta R первого поколения в четырех дисциплинах из шести.

Замыкает список Linglong Green-Max Winter Ice I-15. В шведском тесте Teknikens Värld ее торможение оказалось на уровне Michelin X-Ice Xi3, а по топливной экономичности модель стала третьей из восемнадцати.

Тест TCS: забракованы 15 шин из 31

Швейцарский клуб TCS проверил 31 модель зимних шин и 15 из них забраковал. В основном, это покрышки китайского производства, получившие одну-две звезды из пяти. Вывод экспертов TCS неутешительный: дешевая резина на мокром асфальте тормозит, в среднем, на 15 метров дальше лидеров рейтинга. На скорости 45 км/ч такая разница – это расстояние между остановившейся машиной и ДТП.

Российские шины в этой раскладке выглядят разумной серединой между китайским бюджетом и недоступным премиумом. Премиальный класс местного производства стоит всего на 1-2 тысячи рублей за колесо дороже бюджетных, и переплата окупается безопасностью. При низких температурах отечественные модели более предсказуемы, лучше переносят российские зимы с перепадами от плюса до минус 30, да и со стабильностью качества от партии к партии у них проблем нет – в отличие от китайских брендов.

Что касается цены, тут преимущество КНР очевидно. Колесо 13-го диаметра стоит от 4250 рублей, фрикционные – от 3450. Российские аналоги в тех же размерах начинаются от 5-6 тысяч, а то, что осталось от европейских брендов, – от 8-10 тысяч и выше.

Минусы: асфальт, качество, шум

Самая болезненная проблема – поведение на мокром асфальте. Российские зимы меняются, и мокрый асфальт все чаще становится основным режимом езды. Именно здесь китайские шины проседают сильнее всего.

Дальше – нестабильность качества. К этому добавляется износостойкость: по опыту владельцев, отдельные модели за два сезона теряют половину шипов, резина твердеет и «кривеет».

Еще один момент – акустический комфорт. Большинство китайских шин шумнее российских и тем более европейских аналогов, а на трассовых скоростях это утомляет.

О пяти беспроблемных машинах на вторичке «За рулем» уже рассказывал.

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