Вьетнам, Индия, Саудовская Аравия: интересные новинки из неавтомобильных стран

Vinfast VF8, Tata Aeris, Mahindra BE6 и Ceer Exobot вышли на рынок: подробности

Vinfast начал серийный выпуск VF8

Серийный выпуск второго поколения кроссовера VF8 стартовал у вьетнамской Vinfast. Машина построена на новой платформе.

Дополнительно кроссовер обзавелся адаптивной подвеской. Электромотор здесь один – он установлен на передней оси.

Мощность силовой установки – 231 л.с. Что касается тяговой батареи, ее хватает на 500 км без подзарядки.

Vinfast VF8

Tata выпускает компактный седан Aeris

В этом месяце индийская Tata выводит на рынок новый компактный седан Aeris.

Под капотом – классический атмосферный бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 86 л.с.

В длину новинка чуть-чуть не дотягивает до четырех метров. Зато брод глубиной до 60 см ей вполне по силам.

Tata Aeris

Mahindra запускает кроссовер BE6

Еще один индийский дебют – Mahindra отправляет в продажу субкомпактный электрический кроссовер BE6.

По габаритам он напоминает Hyundai Creta. Привод – задний, а моторы предлагаются мощностью 228 и 282 л.с.

Разгон до сотни занимает 6,7 секунды. Запас хода при этом достигает 500 км.

Mahindra BE6

Ceer представила седан и кроссовер Exobot

Саудовская марка Ceer выкатывает первые машины – обе электрические. Это седан и кроссовер Exobot.

Двери у обоих – типа «крыло чайки». Суммарная мощность электродвигателей – 850 л.с.

Впрочем, предусмотрена и версия мощнее. Седан с двигателем на 1111 л.с. разгоняется до «сотни» за две секунды.

Ceer представила седан и кроссовер Exobot

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