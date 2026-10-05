Рестайлинг классического КАМАЗа — внешность и комплектация

КАМАЗ показал полноприводный автомобиль поколения К3 с обновленной кабиной

На выставке KIOGE 2026 в Казахстане российский грузовой автогигант представил обновленный полноприводный КАМАЗ-43118.

«В рамках выставки гостям был представлен КАМАЗ-43118 с обновленной рестайлинговой кабиной – универсальное решение для эксплуатации в различных условиях, в том числе в нефтегазовом секторе. Обновленная кабина получила существенные изменения в эргономике и дизайне. Увеличенное внутреннее пространство создает более комфортные условия для работы и отдыха водителя, а современное оснащение повышает удобство управления автомобилем», – рассказала пресс-служба производителя.

Рестайлинг КАМАЗ-43118, базовая комплектация:

кондиционер,

мультируль,

многофункциональный подрулевой переключатель,

информационный дисплей,

пневматическое сиденье,

электростеклоподъемники,

электрорегулировка зеркал.

Кроме того, в кабине появился обновленный вещевой ящик с подстаканниками, а внешне модернизированная машина узнается по новому металлическому трехсоставному бамперу – он должен оказаться удобным в плане обслуживания и ремонта машины.

КАМАЗ-43118 относится к классическому поколению К3, которое ведет родословную от первых модей КАМАЗа 1970-х и сейчас выпускается параллельно вместе с более современным поколением К4 и новейшим К5. По задумке производителя, новые решения должны сделать машину более функциональной, комфортной и практичной.

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