Эти привычки водителей убивают шины

Эксперт Тимашов перечислил ошибки водителей, которые ускоряют износ шин

Ускоренный и при этом неравномерный износ покрышек – проблема, которую многие водители осознают уже на шиномонтаже, когда менять резину поздно. Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию дилерского центра «Автодом Алтуфьево», перечислил четыре ошибки, из-за которых шины стачиваются быстрее, чем должны.

Давление и углы установки колес

На первое место эксперт поставил поездки с неправильным давлением в шинах. Причем стирается не вся покрышка сразу: все зависит от того, куда ушел показатель – вверх или вниз, ведь в каждом случае страдают свои участки протектора.

«Избыточное давление приводит к износу центральной части протектора, недостаточное – к износу по краям и боковинам покрышек», – пояснил Роман Тимашов.

Второй по частоте причиной Тимашов назвал нарушение углов установки колес вместе с неисправной подвеской. Если углы сбиты, протектор, как правило, съедается по бокам шин.

Сезонность, балансировка и хранение

Третья типичная ошибка – резина не по сезону. Зимние покрышки на плюсовой температуре изнашиваются заметно интенсивнее, а заодно ухудшаются тормозной путь и управляемость автомобиля – об этом эксперт тоже предупредил.

«Третья типичная ошибка – использование покрышек не по сезону. Например, износ зимних шин при плюсовой температуре происходит интенсивнее, при этом тормозной путь и управляемость автомобиля ухудшаются», – предупредил Роман Тимашов.

Замыкают список некорректная балансировка колес и неправильное хранение шин. По словам Тимашова, из-за этого во время движения появляется вибрация, а покрышки изнашиваются «пятнами».

Об ошибках водителей при оформлении европротокола «За рулем» уже рассказывал.

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