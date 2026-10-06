Эти ошибки часто допускают при самостоятельном оформлении ОСАГО на месте ДТП

Юрист Воропаев назвал три ошибки водителей при оформлении европротокола

Оформление ДТП по европротоколу в рамках ОСАГО – история, где любая мелочь оборачивается потерянными деньгами. Водители снова и снова наступают на одни и те же грабли, а расплачиваются за это уменьшенными выплатами. О том, где именно кроются промахи, рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

Три ошибки при европротоколе

Начнем со времени. На электронное оформление ДТП по европротоколу отведен ровно один час, и выйти за эти рамки – значит создать себе лишние проблемы.

Вторая ошибка касается формата. Вместо того чтобы совмещать бумажный протокол с электронным, водители почему-то ограничиваются одной бумагой.

Но чаще всего люди спотыкаются совсем на другом. Пострадавшие безоговорочно доверяют так называемым аварийным комиссарам, которые приезжают на место аварии. «Абсолютное доверие аварийным комиссарам – самая распространенная ошибка. Пострадавший может получить в разы меньше, чем ему положено из-за этого», – отметил Воропаев.

Что подписывают пострадавшие

Такие комиссары, по словам юриста, нередко предлагают потерпевшему подписать соглашение со страховой компанией либо договор об уступке права требования. Человек в стрессе ставит подпись не читая – и все.

А дальше арифметика простая: пострадавшая сторона получает заметно меньше, порой в разы, чем могла бы выручить при самостоятельном обращении в страховую.

Именно поэтому Воропаев советует внимательно читать каждую бумагу, которую предлагают подписать на месте происшествия. Никаких исключений тут быть не должно.

Как не потерять деньги при ДТП

Оформление европротокола через специальное приложение, как пояснил юрист, никаких сложностей не вызывает. Зато позволяет сэкономить на вызове комиссара – приятный бонус.

Справедливости ради: не все аварийные комиссары действуют недобросовестно. Однако ситуации, о которых говорит Воропаев, случаются часто, и пострадавшие потом еще долго переживают из-за собственной доверчивости.

Почему выплат по ОСАГО все чаще не хватает на ремонт, «За рулем» разбирался.

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