Названы конкуренты кроссовера Jeland С7

Эксперт Ковалев назвал плюсы и минусы кроссовера Jeland C7

Среднеразмерному кроссоверу Jeland C7 предстоит соперничать с Haval F7, Changan CS75 Plus и Jetour X70 Plus – именно эти машины назвал главными конкурентами новинки Александр Ковалев, основатель внешней пресс-службы для автобизнеса Механика.

Самая свежая модель в этом ряду – как раз C7, и по части электроники она смотрится сильно: ассистенты, встроенные приложения, разнообразные цифровые возможности. Правда, почти все перечисленное так или иначе встречается и у соперников, а выбор привода и двигателей сегодня доступен практически везде.

А вот дизайн, по словам эксперта, – слабое место новинки.

«Ключевое отличие новинки – дизайн. И здесь, на мой субъективный взгляд, C7 своим конкурентам проигрывает. Мне кажется, тренд на такие зализанные формы уже заканчивается, и C7 выглядит неинтересно, опять же на мой личный взгляд. В конкуренты, конечно, можно добавить и Jeland J7. Здесь разница особенно наглядна: автомобили на одной базе, технически во многом идентичны, но J7 как будто лучше отвечает современным тенденциям в плане дизайна», – комментирует Александр Ковалев.

Цена, продажи и логика бренда Jeland

Внутри самого бренда все устроено довольно логично: угловатый и брутальный кроссовер соседствует с городским, более прилизанным и стильным. Хотя, судя по всему, объем продаж окажется на стороне первого.

«Что касается ценового сегмента С7, скорее всего, это плюс-минус уровень Jeland J7, только чуть дороже: сама машина немного больше и ориентирована на немного другую аудиторию. Думаю, небольшая разница в стоимости, как это было между Omoda и Jaecoo, сохранится. Соответственно, ожидаю цену где-то в районе 2,7 – 3,1 млн рублей. Это без учета спецпредложений, которые, уверен, будут», – рассуждает Александр Ковалев.

Доля новинки в продажах Jeland, по оценке эксперта, составит порядка 15%. Для только что сформированного бренда с достаточно широкой линейкой это вполне реалистичный и достижимый результат.

«У J7 новинка, конечно, заберет часть покупателей, но, думаю, не очень большую: все-таки аудитория у этих моделей немного разная. И здесь как раз проявляется преимущество большого холдинга: если, например, скопились большие остатки, какая-то комплектация не продается или нужно поддержать конкретную модель, производитель может перераспределять маркетинговую поддержку между моделями и брендами и за счет кредитных программ и акций направлять сомневающихся покупателей туда, куда ему в данный момент нужно», – резюмирует Александр Ковалев.

О недорогом кроссовере российской сборки с дизайном в духе Porsche «За рулем» уже рассказывал.

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