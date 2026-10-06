Недорогой премиум-кроссовер с дизайном в духе Porsche: новинка российской сборки

Кроссовер Esteo MX: тест-драйв, отличия от Exeed TLX

Кроссовер Exeed TXL концерна Chery с 2020 года обновлялся раз в два года. На этот раз ему еще и поменяли имя – теперь это Esteo MX.

Что нового?

Основа кузова (дверные проемы, крыша) прежняя, но вытянутую вширь головную оптику сменила двухъярусная, причем верхний сегмент изрядно напоминает фары от Porsche.

Хорошо, что отказались от выдвижных подножек (механизм часто выходил из строя) и не соблазнились на утапливаемые дверные ручки.

Интерьер симпатичен и шикарно отделан: сиденья обиты наппой, а потолок, стойки и даже противосолнечные козырьки обтянуты серой замшей. Пластик – сплошь мягкий.

В распоряжении переднего пассажира – отдельный экран. Пассажирское кресло-оттоманка – прерогатива богатой версии Флагман.

Салон полностью обновили, теперь тут три экрана. Кругляш над передней панелью – еще одна отсылка к Porsche, только здесь это не секундомер, а динамик с подсветкой. А всего их тут 21. Музыку играют славненько, чуть не хватает басов, но это если ­придираться.

У медиасистемы появились встроенные сервисы Яндекса и VK, есть голосовой помощник. Еще обновки: функция охлаждения беспроводного зарядника, увеличенный до 7 л бачок стеклоомывателя и редкий для «китайцев» омыватель камеры заднего вида.

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Агрегаты

Базовый TXL снабжался двигателем 1.6, а 2.0 полагался только топ-версии. Сейчас двухлитровый мотор на 197 сил идет в стандарте, но динамика не впечатляет даже в спортрежиме: 9,5 с до сотни, по нашим замерам. Достаточно, но не более того.

Багажник вместителен, есть рулонная шторка, розетка на 12 В, пара крючков для сумок и пакетов. Под полом – подвал. Еще ниже – докатка (раньше было полноразмерное колесо).

Как едет?

По управляемости МХ звезд с неба не хватает. В спокойном ритме всё окей, но стоит взвинтить темп – проявляется недостаточная поворачиваемость, особенно заметна становится нехватка информативности руля.

Плавность хода лучше не стала. Дорожную рябь подвеска фильтрует хорошо, но на стыках и крупняке – болезненные удары.

Полагаю, что с более легкими и компактными базовыми колесами 235/50 R19 машина поедет комфортнее, нежели на 245/45 R20, в которые обута тестовая топ-версия.

Цена

В ездовом лоске МХ уступает кроссоверам Geely Monjaro и, пожалуй, Jaecoo J8. Но его салон и оснащение как минимум не хуже, а цена от 4 до 4,3 млн рублей – на 250–600 тысяч ниже, чем у соперников. По нынешним временам – весомый козырь.

Esteo MX. Цена в России от 3 990 000 ₽

Добротный интерьер, богатое оснащение Тряская подвеска

Esteo MX

Разгон 0–100 км/ч, с 9,2

9,2 Длина / ширина / высота / база, мм 4775 / 1890 / 1725 / 2800

4775 / 1890 / 1725 / 2800 Дорожный просвет, мм 200

200 Объем багажника, л 470–1456

470–1456 Снаряженная / полная масса, кг 1885 / 2235

1885 / 2235 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³, 197 л. с. при 5000 об/мин, 375 Н·м при 1750–3500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³, 197 л. с. при 5000 об/мин, 375 Н·м при 1750–3500 об/мин Трансмиссия полный привод, А8

полный привод, А8 Топливо / запас топлива, л АИ‑95 / 55

АИ‑95 / 55 Средний расход топлива, л/100 км 9,2

О том, как едет семейный кроссовер Changan CS75 Pro (от 2 865 000 рублей), «За рулем» рассказывал ранее.

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