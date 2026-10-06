В России изменились цены на доступный отечественный кроссовер

Москвич 3 2026 года выпуска лишился прямой скидки в 260 тысяч рублей

Самый доступный кроссовер марки «Москвич» – модель Москвич 3 – лишился прямой скидки.

Сворачивали выгоду в два этапа. Сначала, в сентябре, дисконт перестал работать для машин 2025 года выпуска. Теперь настала очередь автомобилей, собранных в 2026-м: с октября скидка 260 тыс. рублей при их покупке больше не действует.

Москвич 3

Максимальной скидка была в августе. Тогда и «прошлогодние» версии, и свежие машины 2026 года выпуска предлагали с выгодой в 360 тыс. рублей.

Уже в сентябре условия переписали. Для автомобилей 2025 года прямую скидку убрали целиком, а для выпущенных в 2026-м урезали до 260 тыс. рублей.

Октябрь поставил точку в этой истории: не стало и 260 тыс. рублей. В результате сейчас прямой выгоды нет ни у одного варианта «Москвича 3» – ни у старого, ни у нового.

Хотя дисконты свернули, сам прайс-лист остался прежним. Кроссоверы 2025 года выпуска стоят от 1 952 000 до 2 175 000 рублей.

Машины 2026 года производства обойдутся дороже – от 2 040 000 до 2 280 000 рублей.

В списке фигурируют версии «Стандарт Плюс Телематика», «Стандарт Телематика» и «Комфорт Телематика», причем у автомобилей 2026 года в названии добавляется соответствующий индекс. Самый скромный ценник в этом ряду – 1 952 000 рублей, верхний – 2 280 000 рублей.

Интерьер Москвич 3

Технически комплектации между собой не различаются. Под капотом у всех – 1,5-литровый турбированный мотор, который выдает 136 л. с. и 200 Нм крутящего момента.

Агрегатируется он либо с шестиступенчатой механикой, либо с вариатором. Привод предусмотрен только передний.

О дальнейшей судьбе модели ранее говорила гендиректор завода «Москвич» Елена Фролова. По ее словам, кроссовер Москвич 3 останется в линейке не менее пяти лет, а рестайлинг уже готовится.

Обновление внешности, между прочим, могут совместить с углублением локализации – вплоть до перехода к штамповке панелей кузова.

О скидках и ценах на китайские кроссоверы «За рулем» уже рассказывал в свежем материале.

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