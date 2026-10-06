Стоит ли ждать снижения цен на авто с пробегом в России? Мнение экспертов

Гришаков и Еременко: Снижения цен на автомобили с пробегом в 2027 году не будет

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков уверен: подорожание машин с пробегом не остановится. Причин две – самих автомобилей не хватает, а экономическая ситуация удешевлению никак не способствует.

Дилеры, впрочем, тоже действуют аккуратно: запасы держат под контролем. Логика простая – не дать складам затовариться и сохранить доходность бизнеса. Отсюда и совет Гришакова: откладывать сделку в надежде дождаться скидок смысла нет.

Куда оптимистичнее смотрит в будущее основатель аналитической компании «Довод» Никита Малов. Он ждет, что рынок стабилизируется в 2027 году.

В «Инго Банке» настроены иначе. Начальник управления автокредитования Андрей Еременко предпосылок для снижения цен в 2027 году не видит. Новые автомобили дорожают, утильсбор поднимается постепенно – оба фактора тянут вверх и стоимость подержанных машин.

Отдельная боль – нехватка ликвидных автомобилей возрастом 3-5 лет с чистой историей. Корень проблемы Еременко видит в низких продажах новых машин в 2022-2023 годах: тогда их попросту мало покупали, поэтому на вторичку они сейчас почти не попадают.

Затоваривание, правда, тоже случается, но лишь в одном сегменте – среди непопулярных китайских моделей.

Еще один фактор – импорт. В 2026 году поставки подержанных легковых автомобилей из Беларуси просели: за восемь месяцев в Россию привезли 16,4 тыс. машин, что на 8,4% меньше, чем в 2025 году.

Еременко называет это умеренно негативным фактором. И неудивительно: Беларусь долго оставалась важным каналом, через который в страну попадали недорогие европейские и японские автомобили.

Вывод у экспертов один. Если посчастливилось найти технически исправный и юридически чистый автомобиль, сделку стоит заключать прямо сейчас. Ждать снижения цен в 2027 году бессмысленно – хороших машин больше не станет.

Ранее «За рулем» рассказал, какие подержанные машины с надежными моторами и автоматом еще можно найти за разумные деньги.

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