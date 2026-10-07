Продажи новых LCV упали в России

«Автостат»: в сентябре в РФ продали 6355 новых легких коммерческих автомобилей

По итогам сентября нынешнего года в России было реализовано 6355 новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 18,3% меньше, чем в сентябре 2025-го, но на 19,7% больше, чем в августе 2026-го. Об этом в ходе форума автобизнеса CarX 2026 сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» и собственную сегментацию. Напомним, что многие модели пикапов относятся к легковым автомобилям, а не к LCV.

42% общего объема продаж за прошлый месяц пришлось на марку ГАЗ, что количественно составляет 2668 экземпляров (-31,8% к сентябрю 2025-го). На втором месте находится Lada (852 шт.; -37,6%), а на третьем – Sollers (738 шт.; +10,3%). Далее следует УАЗ c показателем 632 единицы (-11%). Замыкает топ-5 брендов КАМАЗ (512 шт.; рост в 9,3 раза). Среди моделей по-прежнему лидирует ГАЗ Газель Next которая в начале осени разошлась тиражом в 946 машин (-53,6% к АППГ). На второй строчке расположилась ГАЗ Газель NN (684 шт.; рост в 2,8 раза). Третью позицию в модельном рейтинге занял фургон Lada Largus VU с результатом 570 экземпляров (-40,3%). В пятерку моделей-лидеров также вошли КАМАЗ Компас 5 (512 шт.; рост в 9,3 раза) и Sollers SF5 (376 шт.).

Если же рассматривать итоги 9 месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране было продано 49 320 новых LCV. Это на 20% меньше, чем в январе – сентябре 2025-го.

О том, что рынок коммерческих автомобилей уже прошел точку максимального падения, «За рулем» рассказывал.

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