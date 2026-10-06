Эксперт Гуреев: рынок комтранса прошел точку максимального падения

Что ждет рынок коммерческого транспорта в России

Рынок коммерческого транспорта до конца 2026 года, вероятно, ждет не стремительный и прочный подъем, а стабилизация без равномерной динамики. Такую точку зрения агентству «Автостат» изложил Максим Мажуга, руководитель бизнес-направления « Спецтехника» в «Авито».

До конца 2026 года можно ожидать скорее неравномерную стабилизацию рынка комтранса, чем его быстрое и устойчивое восстановление, сказал он. Комментарий прозвучал накануне форума автобизнеса CarX 2026. Мероприятие запланировано на 6 октября, местом проведения выбрана Москва.

«Очевидно, что прогноз на 2026-й, сделанный в начале года, требует корректировки в сторону понижения. В категориях легких коммерческих автомобилей и крупнотоннажных грузовиков сохранится отрицательная динамика. Однако мы рассчитываем, что разрыв год к году будет на 10-20% меньше, чем в прошлом году», — комментирует заместитель руководителя управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Артур Саруханов.

Как считает коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Антон Гуреев, рынок прошел точку максимального падения, но восстановления во втором полугодии ждать не стоит. Баланс факторов пока негативный, хотя темпы снижения замедляются.

В свою очередь, руководитель отдела продаж коммерческих автомобилей ООО «Дунфэн Мотор Рус» Никита Чурсин отмечает, что ключевым условием для оживления рынка комтранса должно стать улучшение экономики перевозок — прежде всего рост ставок на грузоперевозки до уровня, который позволит транспортным компаниям увереннее инвестировать в обновление парка. Дополнительную поддержку рынку могли бы оказать снижение стоимости финансирования, более доступные условия кредитования и лизинга, а также постепенное сокращение складских запасов. С другой стороны, пока сохраняются низкая доходность перевозок, дорогие заемные средства и значительное предложение техники с пробегом, эти факторы продолжат ограничивать спрос.

«Плавное снижение ключевой ставки Центробанка постепенно должно облегчить финансирование покупки новой техники, но это не будет быстро. Отложенный спрос на рынке грузовиков проявит себя только после устойчивого смягчения финансовых условий, поэтому в 2026 году роста рынка мы не ждем», – резюмирует директор Департамента маркетингового анализа ПАО «КАМАЗ» Александр Мигаль.

О том, как старение автопарка давит на рынок, «За рулем» уже рассказывал.

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