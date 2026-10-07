Поставки полноприводных Jetour в Россию приостановлены
Jetour поставила на паузу отгрузки российским дилерам версий компактного кроссовера Dashing с полным приводом. Информация об этом появилась 6 октября. Публикацию выпустила «Российская газета». Издание ссылается на пресс-службу марки.
«Dashing в полноприводной версии временно не поставляется. Когда поставки будут возобновлены, прайс-листы будут обновлены соответствующей комплектацией», – рассказали в Jetour.
Переднеприводный Dashing можно купить с двигателем мощностью 190 л.с. в паре с 7-скоростной роботизированной коробкой: цена – от 2,65 млн рублей.
О том, как менялась цена полноприводного Jetour Dashing, «За рулем» уже рассказывал.
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