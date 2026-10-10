Мотор от Solaris, автомат: новый кроссовер из Китая за 1,5 млн рублей

В России появились в продаже новые Kia KX1 по цене от 1,54 млн рублей

Компактный кроссовер Kia KX1, который везут из Китая без пробега, по-прежнему входит в число самых доступных машин на рынке. Заказать его готовы во Владивостоке и ряде других городов, часть автомобилей уже стоит в наличии. Минимальный ценник – 1 540 000 рублей.

За эти деньги во Владивостоке привезут машину под заказ в двухцветной окраске кузова. Внутри – салон, отделанный эко-кожей, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, климат-контроль, кожаный мульти-руль и люк.

Kia KX1

Оснащение, кстати, этим не исчерпывается. Есть электропривод и обогрев боковых зеркал, обогрев заднего стекла, круиз-контроль с ограничителем скорости, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, датчики давления в шинах, передние и задние электростеклоподъемники, парктроники спереди и сзади, а также камера заднего вида.

Сколько просят и где продают Kia KX1

В Красноярске, Тюмени, Новосибирске, Казани и Санкт-Петербурге новый Kia KX1 из Китая оценили в 1 600 000 – 1 650 000 рублей. Оформить заказ можно также в Липецке, Улан-Удэ, Нижнем Новгороде, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Калининграде, Ижевске, Смоленске и других городах. Всего в продаже – более 100 автомобилей.

Сколько в итоге отдаст покупатель – вопрос открытый. Финальную цифру фиксируют по факту сделки, и на нее влияют текущий курс валют, точные расходы на логистику, таможенные платежи и другие составляющие.

С наличием расклад понятнее. В Красноярске аналогичный Kia KX1 без пробега отдают за 1 600 000 рублей, в Иркутске полностью растаможенный кроссовер оценили в 1 670 000, а в Омске и Новокузнецке – в 1 700 000. Такие машины стоят также в Кемерово, Тюмени, Чебоксарах, Москве и Ярославле. Правда, некоторые продаются с коммерческим утильсбором, поэтому цены доходят до 2 660 000 рублей.

Интерьер Kia KX1

Двигатель и коробка передач

Технически все «китайские» Kia KX1 одинаковы. Под капотом – 100-сильный бензиновый «атмосферник» объемом 1,4 литра с индексом G4LC. Такой же агрегат стоял на некогда популярных у россиян Kia Rio / Rio X-Line, Hyundai Solaris, Kia Ceed и Hyundai i30.

Коробка передач – шестиступенчатый автомат. В Китае, впрочем, встречается версия и с механикой.

О других моделях с надежным мотором, автоматом и вменяемым ценником «За рулем» уже рассказывал.

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