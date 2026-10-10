Таксопарки распродают машины: названы причины

НАТ: таксопарки распродают изношенные машины

Российские таксомоторные компании активизировали процесс распродажи автомобилей, включая их вывод на торги. Об этом сообщили в Национальной ассоциации таксопарков (НАТ). Первыми с молотка уходят машины, которые уже изрядно потрепаны.

Логика простая: держать их дальше – значит вкладывать в ремонт суммы, которые не окупятся. Причем выставленные на торги автомобили далеко не всегда принадлежат самим перевозчикам – заметная доля приходит от лизинговых компаний, забравших легковушки у тех, кто не вытянул операционную нагрузку.

Напомним, медианный срок службы такси в России – примерно пять лет. Дальше два пути: списать или отправить машину в другой регион, где она еще покрутит счетчик. И вот тут возникает перекос: сильнее всех проседают небольшие таксопарки, у которых нет ни запаса прочности, ни внятного управления. Такую оценку дали эксперты НАТ, побеседовав с Autonews.

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

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