Номера на магнитах вместо болтов: законно ли такое крепление?

Верховный суд: магнитные рамки для госномеров не позволяют скрыть знак

Машину гражданина Бывальцева остановил инспектор ДПС на дороге Новокузнецка – вероятнее всего, ради проверки документов. Однако внимание сотрудника зацепилось совсем за другое: номера на автомобиле стояли не в рамках и держались без болтов.

Приглядевшись, инспектор понял, в чем дело. Знаки были примагничены. Такие рамки с магнитами действительно продаются: крепишь рамку на штатное место, а номер просто вешаешь сверху. Ни гаек, ни отвертки, ни гаечного ключа не нужно.

Отношение сотрудников ГИБДД к подобной конструкции, впрочем, бывает разным. В этом случае инспектор составил протокол по части 2.1 статьи 12.2 КоАП.

Норма эта касается управления транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, которые мешают идентификации знаков либо позволяют их видоизменить или скрыть. Наказание суровое – лишение прав на срок от одного года до полутора лет с конфискацией самих устройств.

Мировой суд счел, что водитель действительно ехал с устройствами, позволяющими скрыть регистрационные знаки. Такой же позиции придерживались и остальные инстанции. А вот Верховный суд с этими выводами не согласился.

Что говорит ГОСТ Р 50577-2018

Эксплуатация машины запрещена, если государственный регистрационный знак, способ и место его установки не отвечают требованиям национального стандарта ГОСТ Р 50577-2018 – об этом ВС и напомнил.

Стандарт допускает крепление знаков с помощью рамок. Ни болты, ни винты, ни сами рамки не должны загораживать или искажать надпись RUS, изображение Государственного флага РФ, буквы и цифры. Закрывать знак органическим стеклом или иными материалами тоже нельзя. А вот требований к материалу изготовления рамок в стандарте нет, как нет и запрета на магнитные рамки – при условии, что знак установлен правильно.

Постановление Пленума ВС №20 2019 года, которым руководствовались нижестоящие суды, тоже не утверждает, будто какая-то конкретная конструкция или способ крепления сами по себе относятся к устройствам, позволяющим скрыть номера или их видоизменить.

На этом основании Верховный суд отменил все принятые в отношении водителя акты, а само производство по делу прекратил.

Кстати, ранее на запрос депутата Госдумы ВС отвечал, что по этой статье в отдельных случаях водителей все еще привлекают к ответственности за крепление знака. Тогда же говорилось о планах сформулировать соответствующие разъяснения в квартальном обзоре судебной практики – на конкретном примере.

Похожие юридические тонкости, с которыми водители сталкиваются при оформлении ДТП, «За рулем» уже разбирал.

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