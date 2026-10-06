Первые холода могут стать неожиданностью: как подготовить машину?

Подготовка авто к зиме: аккумулятор, шины, список полезных вещей для багажника

С первыми заморозками даже привычная дорога до работы может обернуться настоящим испытанием – и для новичка, и для водителя со стажем. Осень ведь приносит не только слякоть и рано темнеющее небо, но и целый ворох новых забот, которые лучше не откладывать. Чем дольше тянешь с подготовкой машины, тем выше шанс нарваться на неприятный сюрприз прямо посреди дороги, предупреждают эксперты 110km.Ru.

Аккумулятор первым реагирует на похолодание. Летом батарея могла не вызывать ни малейших вопросов, а вот с приходом холодов она способна подвести в самый неподходящий момент. Вялый запуск двигателя или слабый стартер – верный признак, что пора заняться проверкой. Обычно базовую диагностику делают бесплатно. Порой хватает подзарядки, но если ресурс уже выработан, менять батарею стоит до того, как ударят морозы.

Долго греть мотор на месте современным машинам не нужно – нескольких минут достаточно, чтобы масло разошлось по системе. Хотя тут есть нюанс: продолжительная работа двигателя на холостом ходу не только съедает топливо, но и грозит штрафом. По статье 12.28 КоАП РФ он составляет 3 000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 1 500 рублей для остальных регионов России, если автомобиль стоит с работающим двигателем в жилых зонах и на дворовых территориях дольше 5 минут.

Осенние ночи частенько преподносят сюрпризы в виде замерзших замков и примерзших дверей. Влага, попавшая внутрь механизмов, застывает, и утром дверь просто не открывается. Чтобы не повредить ничего, замки обрабатывают специальными средствами, а уплотнители – силиконовой смазкой. Если дверь все-таки примерзла, дергать ее силой не стоит: уплотнитель может порваться.

Влага и лед на стеклах – отдельная головная боль. Лить горячую воду или яростно скрести лед нельзя: стекло треснет, а скребок оставит царапины. Лучше взять размораживатель или просто подождать, пока стекло оттает. Стеклоочистители с ледяной коркой не справятся и могут выйти из строя.

В салоне осенью становится влажнее. Дожди, мокрый снег и грязь на обуви приводят к запотеванию стекол и сырости. Ворсовые коврики лучше поменять на резиновые или полиуретановые – они не впитывают влагу и легко моются. Мокрые коврики нужно регулярно сушить, а если стекла запотевают – проверить вентиляцию и салонный фильтр. Чистота внутренней поверхности стекол тоже важна: налет усиливает запотевание и мешает обзору ночью.

Щетки стеклоочистителя после лета частенько оставляют полосы и разводы. Их рекомендуют менять раз в год, а при интенсивной эксплуатации – дважды, весной и осенью. Если щетки скрипят или плохо очищают стекло, тянуть с заменой не стоит. Летнюю жидкость для омывателя нужно заменить на зимнюю до первых заморозков, иначе система может выйти из строя.

С понижением температуры давление в шинах падает – примерно на 0,1 бара при каждом снижении на 10 градусов. Недокачанные шины хуже держат дорогу и быстрее изнашиваются. Осенью стоит проверить давление и подготовить зимний комплект резины. В России минимальная высота протектора для зимних шин – 4 мм, но важно учитывать и возраст покрышек, и равномерность износа. Записываться на шиномонтаж лучше заранее, чтобы не стоять в очередях после первого снега.

Осенние дожди и грязь заставляют мыть машину чаще. Особое внимание стоит уделять днищу, аркам и порогам – именно там скапливается больше всего грязи и соли, что ускоряет коррозию.

Вождение осенью требует особой осторожности. Мокрые листья на асфальте делают дорогу скользкой, а видимость ухудшается из-за дождя и ранних сумерек. На мостах и эстакадах иней появляется раньше, чем на обычных участках, поэтому утром после холодной ночи стоит быть особенно внимательным. Глубокие лужи могут скрывать ямы, а аквапланирование – привести к потере управления.

Пешеходы, дети и велосипедисты становятся менее заметными. Люди чаще носят темную одежду, идут с зонтами и в капюшонах, а дети могут внезапно выбежать на дорогу. Водителям стоит снижать скорость возле школ, остановок и во дворах. Велосипедистов и самокатчиков становится меньше, но именно поэтому их появление может быть неожиданным.

Парковка осенью превращается в отдельный квест: все возвращаются в город, пробки становятся длиннее, а свободных мест меньше. На дорогу и поиск парковки приходится закладывать больше времени, особенно утром и вечером.

Перед холодами важно проверить не только аккумулятор и шины, но и работу всех световых приборов, тормозов, технических жидкостей, обогрева и вентиляции салона. Листья и мусор под капотом могут мешать отводу воды, а неисправные замки и стеклоподъемники – создать проблемы при морозах.

В багажнике осенью появляются новые вещи: скребок, зимняя жидкость для омывателя, микрофибра, перчатки, налобный фонарь, провода для прикуривания, компрессор, ремкомплект для шин, запасное колесо, домкрат, буксировочный трос, светоотражающий жилет, аптечка, силиконовая смазка, размораживатель замков и зарядка для телефона. Для города достаточно базового набора, а для дальних поездок список стоит расширить.

Осень не прощает легкомыслия за рулем. Подготовленный автомобиль и внимательность на дороге – единственный способ избежать неприятностей и сохранить спокойствие в сезон перемен. Игнорировать сезонные риски – значит сознательно идти на поводу у проблем, которые легко предотвратить заранее.

Впрочем, зимой важно не только проверить машину, но и правильно действовать за рулем: об этом «За рулем» уже рассказывал.

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