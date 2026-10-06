Помните ли вы правила дорожного движения? Проверьте себя и выиграйте машину

Отборочный этап «Формулы Авторадио» завершен, впереди борьба за LADA Iskra

Отборочный этап «Формулы Авторадио» закончился. Организаторы уже считают баллы и определяют, кто войдет в число финалистов, а главный трофей – автомобиль LADA Iskra – пока дожидается своего будущего владельца.

«Формула Авторадио»

Проверить, насколько хорошо они помнят ПДД, решились больше 3500 слушателей «Авторадио». География получилась по-настоящему широкой: Калининград и Южно-Сахалинск, Владивосток и Полярные Зори, Сочи и Феодосия. Регистрировались и жители Москвы, Санкт-Петербурга, крупных городов Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, и те, кто живет в небольших поселках или станицах.

Затевалось все это, впрочем, не только ради азарта. Радиостанция проводит соревнование вместе с Госавтоинспекцией МВД России и ЦОДД Правительства Москвы, и по сути это социальный проект – он призван снизить аварийность на дорогах и отметить ответственных автомобилистов. Побеждает здесь не самый быстрый, а тот, кто безупречно знает правила дорожного движения и умеет применять их в реальных городских условиях. Между прочим, каждый тест на сайте «Авторадио» – это не только попытка пробиться в финал, но и личная тренировка для водителя. Такой подход укрепляет культуру ответственного вождения и подтягивает грамотность за рулем.

Сейчас идет подсчет результатов, по которым и определят финалистов. Десятку лидеров турнирной таблицы ждет большой заезд, где им предстоит показать, как они применяют ПДД в реальном столичном трафике. Дата уже известна – 10 октября.

В этот день десять экипажей проедут по улицам Москвы. Следить за соблюдением правил будут сразу несколько сторон: сотрудники Госавтоинспекции, камеры ЦОДД, видеорегистраторы в машинах участников и судейская команда. Слушателям «Авторадио» о происходящем расскажут прямые включения ведущих драйв-шоу «Поехали».

По итогам проекта определят тройку победителей – по лучшему времени и минимальному числу нарушений. Помимо автомобиля LADA Iskra за первое место, за второе и третье предусмотрены крупные денежные награды, а все финалисты получат поощрительные призы. Партнеры «Формулы Авторадио» – « АВТОВАЗ», «Газпромбанк» и «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ» (антифризы Felix), информационный партнер – ИД «За рулем». Больше подробностей и полные правила ищите в эфире, на сайте и в соцсетях «Авторадио» (в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

О том, как не растеряться в неожиданной ситуации за рулем, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!