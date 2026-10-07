Названы самые надежные китайские автомобили на российском рынке

Блинов: Лучшие по надежности среди китайских марок — Chery, Geely, BYD и GWM

Лучше всего с качеством и надежностью у китайских автоконцернов дела обстоят у четырех компаний – Great Wall Motor, Geely, BYD и Chery. Такую раскладку описал Юрий Блинов, директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон».

Оговорка, правда, существенная: выстраивать эти концерны в единый рейтинг неправильно. Исследования смотрят на отдельные бренды и модели, причем методики у них разные.

«При выборе китайской машины не стоит ориентироваться только на один концерн, так как внутри этого производителя надежность может заметно отличаться», – отметил Юрий Блинов.

В 2026 году Chery второй год подряд оказалась первой среди китайских национальных марок в исследовании J.D. Power China VDS, посвященном долговременной надежности. В своих сегментах лидерами назвали Tiggo 7, Tiggo 7 Plus и Tiggo 8 Pro. Российским автомобилистам концерн знаком по Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max.

У FAW хороший результат демонстрирует премиальный Hongqi – он поделил второе место среди китайских марок. В нашей стране одна из известных моделей бренда – Hongqi HS5.

Geely, по словам Блинова, тоже держится в верхней части рейтингов надежности, а самым заметным автомобилем марки в России остается кроссовер Monjaro. Хотя эксперт подчеркивает: результаты исследований корректнее относить к конкретным брендам и протестированным моделям, а не переносить на весь модельный ряд.

В сегменте электромобилей и подключаемых гибридов Блинов со ссылкой на исследования J.D. Power China перечислил среди лидеров модель NEV-IQS, а также BYD Sea Lion 07, BYD Seal 06 и Denza D9.

У Great Wall Motor высокие оценки получили ORA Haomao и WEY Lanshan PHEV. Российским автомобилистам GWM знаком по Tank 300 и Tank 500, добавил собеседник из «Авилона».

О том, какие моторы в бюджетном классе считаются самыми ресурсными, «За рулем» рассказывал.

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