Электрический Москвич получил новую версию: в чем ее особенности?

Москвич 3е получил новую версию «MY26 телематика» с ценой 3,54 млн рублей

Электрический кроссовер Москвич 3е обзавелся еще одной версией – завод добавил ее в прайс-листы в октябре. Новинка относится к 2026 году выпуска и носит имя «MY26 телематика».

Сколько же за нее просят? 3 536 000 рублей – именно такая цифра стоит напротив новой строки. Летняя версия 2026 года обходилась покупателю на 36 тыс. рублей дешевле. Зато на фоне машин прошлых лет новинка выглядит выгодно: исполнение 2023 года дороже на 480 тыс. рублей, а автомобиль 2024 года – на 633 тыс.

Москвич 3е

В прайсе рядом значатся и другие версии: Москвич 3е за 4 016 000 руб., Москвич 3е за 4 169 000 руб. и Москвич 3е MY26 за 3 500 000 руб.

Мотор прежний, батарея другая

Силовая установка осталась без изменений. Кроссовер по-прежнему едет на одном электромоторе, который выдает 193 л. с. (142 кВт) и 340 Нм крутящего момента.

А вот тяговая батарея тут иная. У «Москвича 3е MY26» стоит никель-кобальт-алюминиевый аккумулятор (NCA) на 65,7 кВт·ч, и с ним заявлено до 410 км пробега. Октябрьская версия «MY26 телематика» получила батарею на 66 кВт·ч – запас хода по циклу WLTP здесь скромнее, 397 км.

По оснащению новинка почти повторяет «MY26». Единственное отличие – нет напоминания о непристегнутом ремне безопасности для задних пассажиров. Для водителя и переднего пассажира такая система на месте.

Оснащение и телематические сервисы

Список опций получился длинным: обогрев и электропривод зеркал, панорамная крыша с люком, шторкой и электроприводом, 18-дюймовые литые диски, мультируль с кожаной отделкой, климат– и круиз-контроль, подогрев передних сидений, бесключевой доступ с кнопкой запуска, стояночный тормоз с электроприводом и функцией AutoHold, задние парктроники, камера заднего вида и система кругового обзора на 360 градусов.

Добавим сюда светодиодные фары, дневные ходовые огни и задние фонари, задние противотуманные фонари, систему контроля давления в шинах, три разъема USB (два из них – для задних пассажиров), 12-вольтовую розетку и мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, шестью динамиками, а также поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

Судя по названию комплектации, в нее вошли и телематические сервисы «Мой Москвич», позволяющие удаленно управлять частью функций автомобиля. Трехлетняя «подписка» на них по умолчанию входит в стоимость машины.

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