Почему один б/у автомобиль продается быстро, а другой - только со скидкой

Эксперт Ярыгин рассказал, что влияет на остаточную стоимость автомобилей

Остаточная стоимость автомобиля – это, по сути, ответ на вопрос, сколько денег вернется к владельцу при перепродаже. Кому вообще нужен такой расчет и почему вокруг него столько разговоров?

Кому нужен индекс остаточной стоимости

Банки и лизинговые компании опираются на него, когда оптимизируют риски и стараются сократить сроки экспозиции. Дистрибьюторам показатель помогает «прокачивать» силу бренда, а страховому бизнесу – считать премии и урегулировать убытки.

Корпоративные парки через этот индекс снижают затраты при обновлении и выбирают, как выгоднее финансировать закупки. Ну и покупатели: остаточная стоимость нередко становится аргументом при выборе марки.

Разбор темы прозвучал в докладе руководителя стратегических проектов агентства « АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина на форуме автобизнеса CarX 2026. Причем цена новой машины на момент выхода на рынок – далеко не единственный фактор, который здесь работает.

Что определяет сохранение стоимости

В список влияющих параметров вошли объем продаж, присутствие марки на рынке, модификация, обслуживание, смена поколений и участие в такси или каршеринге. Каждый из этих пунктов так или иначе отражается на том, сколько машина будет стоить через годы.

Разница становится заметной спустя 3 – 5 лет. Одна модель продается быстро и легко, другая уходит труднее, а владельцу приходится отдавать ее с большим дисконтом.

Наглядный пример Ярыгин привел из сегмента китайских машин. Haval Jolion 2022 года выпуска имеет индекс остаточной стоимости 75,1% и продается на вторичном рынке в среднем за 35 – 50 дней. У JAC J7 того же года выпуска показатель составляет 53,2%, а средний срок продажи на «вторичке» – от 60 до 90 дней. Причину в агентстве видят в «силе бренда».

Toyota, Lexus и Hyundai в лидерах по остаточной стоимости

Еще спикер назвал десятку моделей-лидеров в возрасте до 5 лет, которые сохраняют на российском рынке высокую остаточную стоимость.

Любопытно, что сюда попали преимущественно «японцы» – четыре модели от Toyota и одна от Lexus, а также «корейцы» – две модели от Hyundai. «Европейцы» представлены двумя моделями от Skoda и одной от Renault.

Китайские марки, которые в последние пару лет активно появлялись на российском рынке, тоже постепенно начинают воспринимать важность «силы бренда», отметил эксперт.

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