Freelander 8: 818 л.с., панорамный экран и Британия в конце очереди на поставки

Chery и JLR рассекретили планы глобальной экспансии нового бренда Freelander

Совместное предприятие Chery и Jaguar Land Rover, продвигающее марку Freelander, обнародовало поэтапную стратегию выхода на зарубежные рынки.

Дебютирует бренд на Ближнем Востоке и в Северной Африке: уже сейчас в ОАЭ принимают предварительные заявки, а к концу 2026 года дилерская сеть появится в Катаре, Кувейте, Бахрейне, Иордании и Египте.

В 2027-м Freelander доберется до ряда стран с правосторонним движением. Второй этап, сроки которого не раскрываются, отдан Австралии и Новой Зеландии. Европа – третий этап: сначала Германия, Италия, Бельгия, Швейцария, Нидерланды и Испания, и лишь в самом конце - Великобритания с Ирландией. Точные даты компания не называет, подчеркивая гибкость планов.

Флагман линейки Freelander 8 – крупный внедорожник длиной 5,1 метра, вмещающий до шести человек. Гибридная установка Chery с 1,5-литровым турбомотором-генератором и двумя электромоторами выдает 818 л.с. и 813 Н*м, разгоняя машину до сотни за 4,6 секунды. Батарея на 60,3 кВт·ч обеспечивает около 310 км пробега по циклу CLTC, а 800-вольтовая архитектура позволяет заряжаться с 20 до 80% за 12 минут.

В оснащении – пневмоподвеска, подруливающие задние колеса, система i-ATS с тремя блокировками и даже «крабовый ход».

Интерьер удивляет 46,3-дюймовым 8K-дисплеем Panoramic Intelligent Display во всю ширину передней панели, 15,6-дюймовым центральным тачскрином и опциональным 17,3-дюймовым потолочным экраном для задних пассажиров.

Салон предложат в шести цветовых решениях, кузов – в восьми оттенках.

Цены в Китае стартуют с 349 900 юаней (около 38 000 фунтов, 4,5 млн рублей), лимитированная First Edition обойдется в 449 990 юаней.

По словам генерального директора JLR П.Б. Баладжи, дизайн – зона ответственности британской стороны, тогда как инжиниринг, производство и продажи – на стороне Chery.

Новинка займет нишу ниже Defender, но прямой конкуренции с ним не предполагается.

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