В Porsche рассказали о перестройке бизнеса

Porsche планирует сократить 40% руководящих должностей

Porsche затеяла большую перестройку бизнеса. В рамках масштабной программы по снижению затрат штутгартский автопроизводитель собирается в среднесрочной перспективе избавиться от 40% руководящих должностей.

Достанется и другим направлениям. Расходы на персонал в производстве планируется урезать вплоть до 30%. Еще до 20% могут снять с затрат на разработку новых моделей.

Об этом 7 октября сообщает Reuters со ссылкой на стратегию штутгартского автопроизводителя, представленную инвесторам. Porsche рассчитывает значительно снизить точку безубыточности, которая должна достигаться при продажах до 200 тыс. автомобилей в год. Для сравнения, в 2025 году компания поставила 279,4 тыс. машин. В 2025 году операционная маржа компании составила 1,1%, в течение ближайших лет ее планируется увеличить до 10–15%.

Другим ключевым элементом программы станет сокращение вариантов моделей в своем портфолио примерно на 20% при одновременном увеличении объема продаж на одну модель примерно на 30%. Porsche собирается активнее развивать дорогие версии моделей и расширять возможности индивидуализации, за счет чего в компании рассчитывают увеличить среднюю стоимость флагманских моделей примерно на 20%, а выручку от направления персонализации — в шесть раз.

Дополнительная экономия должна быть достигнута за счет сокращения расходов на продажи и дистрибуцию на 20%. Число регионов продаж сократят с пяти до четырех, а затраты на разработку новых модельных семейств планируется уменьшить благодаря более широкому использованию общих платформ с Audi. Кроме того, Porsche собирается увеличить свою долю в гоночной команде Manthey Racing с 51 до 67%, чтобы активнее использовать ее разработки для дорожных автомобилей.

Компания сохранит инвестиции одновременно в двигатели внутреннего сгорания, подключаемые гибриды и электромобили, отказавшись от прежней ставки на полный переход к электромобилям. При этом полностью электрические 718 Boxster и Cayman должны дебютировать в 2028-м. В 2027 году марка планирует представить новый компактный кроссовер. Кроме того, Porsche рассматривает возможность выпуска более крупного и дорогого SUV, который расположится уровнем выше Cayenne. К 2030 году Porsche планирует ежегодно выпускать как минимум один «новый продукт, определяющий облик бренда». При этом компания намерена сохранить особый статус спорткара 911. Глава Porsche Михаэль Ляйтерс подтвердил, что полностью электрической версии 911 не будет.

О том, как кризис бьет по автопрому, «За рулем» рассказывал на примере завода Dacia в Румынии.

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