Цены новых автомобилей УАЗ изменились

«Автостат»: кроссовер Jetour Dashing подешевел в двух версиях в РФ

Ценники на новые автомобили у двух марок, официально работающих на российском рынке, изменились – к такому выводу пришли специалисты агентства « Автостат», изучив сайты дистрибьюторов.

УАЗ прибавил 80 тысяч рублей, причем сразу по всему модельному ряду.

Расклад по моделям получился такой: Буханка подорожала на 4,1-4,9%, Хантер – на 3,9-4,7%, Патриот – на 3,7-4,2%, Пикап – на 3,6-4,1%, а Профи – на 3,2-4,0%.

Кроссовер Jetour Dashing, наоборот, сбросил цену – правда, лишь в двух комплектациях из трех имеющихся. Версия «Комфорт» стала дешевле на 50 тысяч рублей (-1,8%), «Люкс» – на 80 тысяч (-2,6%).

Оговорка одна: речь идет о рекомендованных розничных ценах. Акции, специальные предложения и дополнительные опции в расчет не брали.

Ранее «За рулем» рассказывал , что новые Kia Sportage предлагаются в России с ценами от 3,3 млн рублей.

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