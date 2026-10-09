Porsche анонсировал премьеру флагманского суперкара

В Porsche назвали дату премьеры нового флагманского суперкара Mission S

15 октября Porsche представит концепт своего нового флагмана – суперкар Mission S. Первый тизерный ролик немецкая марка уже опубликовала.

Что попало в кадр? Тонкие светодиодные фары, рельефный капот, эмблема Porsche и задние фонари, сделанные в стиле электрического Mission X. Все остальное рассмотреть пока не выйдет – в компании не торопятся раскрывать подробности.

Ожидается, что новинке достанетcя среднемоторная компоновка. По сути, Mission S позиционируют как преемника 918 Spyder, правда, официально машина пока остается концептом. Зато на платформе прототипа в Porsche собираются строить и серийные суперкары. Остальные детали будущей модели держат в секрете.

Mission S – не единственный анонс от марки. Немцы также ведут разработку большого трехрядного кроссовера: в модельном ряду он встанет на ступень выше Cayenne. Причем в скором времени обещан и новый Porsche 718.

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