Porsche анонсировал премьеру флагманского суперкара
15 октября Porsche представит концепт своего нового флагмана – суперкар Mission S. Первый тизерный ролик немецкая марка уже опубликовала.
Что попало в кадр? Тонкие светодиодные фары, рельефный капот, эмблема Porsche и задние фонари, сделанные в стиле электрического Mission X. Все остальное рассмотреть пока не выйдет – в компании не торопятся раскрывать подробности.
Ожидается, что новинке достанетcя среднемоторная компоновка. По сути, Mission S позиционируют как преемника 918 Spyder, правда, официально машина пока остается концептом. Зато на платформе прототипа в Porsche собираются строить и серийные суперкары. Остальные детали будущей модели держат в секрете.
Mission S – не единственный анонс от марки. Немцы также ведут разработку большого трехрядного кроссовера: в модельном ряду он встанет на ступень выше Cayenne. Причем в скором времени обещан и новый Porsche 718.
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