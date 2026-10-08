Эти мастера практически исчезли из автосервисов: пять вымирающих специальностей

В РФ исчезают специалисты по карбюраторам, пайке медных радиаторов и ремонту МКП

Отдельные узкие специальности в российских автосервисах потихоньку сходят на нет. Разборка и регулировка карбюраторов, ремонт ранних механических топливных систем, пайка медных радиаторов, восстановление редких редукторов и механических коробок передач – все это, по сути, превращается в редкость. Именно такую картину описала Ирина Седова, HR-директор сети автосервисов Fit Service.

«Специалисты еще есть, однако узкие операции постепенно становятся редкостью. К ним относится разборка и регулировка карбюраторов, ремонт ранних механических топливных систем, пайка медных радиаторов, восстановление редких редукторов и механических коробок передач. Для таких работ нужны не только специальные знания, но и опыт с конкретным типом узла, а также инструменты и документация», – пояснила Седова.

Что стоит за этим дефицитом? Как ни странно, одних теоретических навыков тут мало – мастеру нужен еще и практический опыт именно с конкретным типом узла, плюс соответствующий инструмент и техническая документация. Без всего этого браться за подобную работу просто не имеет смысла.

Другая сторона проблемы проявляется, когда машина стареет. На деле главным препятствием становится уже не отсутствие мастера, а нехватка деталей. Для ряда старых моделей новые оригинальные комплектующие отыскать непросто: ремкомплекты, мембраны, жиклеры, шестерни, главные пары, подшипники, элементы топливной системы. Причем даже технически выполнимый ремонт в такой ситуации вполне может выйти неоправданно дорогим, а предсказуемого результата никто не гарантирует.

Возрастные автомобили и по-настоящему редкие машины Седова предлагает не путать. Модели 1990-х и начала 2000-х обычно устроены привычно, так что их спокойно обслуживают в обычном автосервисе. Зато владельцам карбюраторных машин и ретротехники куда чаще приходится искать узкопрофильного специалиста.

О том, какие агрегаты ходят дольше и что дешевле в ремонте, «За рулем» разбирался.

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