Почему автомобиль теряет в цене сразу после покупки: объяснение эксперта

Родионов: в первый год после покупки потеря цены автомобиля может составлять 10-20%

Как только новый автомобиль покидает дилерский центр и встает на учет, он автоматически перестает считаться новым и переходит в категорию машин с пробегом.

Именно с этого момента его рыночная стоимость начинает снижаться. Таким наблюдением поделился Никита Родионов, технический тренер международной сети автосервисов Fit Service.

По его словам, на вторичном рынке потенциальный покупатель обращает внимание уже не только на марку, комплектацию и год выпуска, но и на то, насколько аккуратно предыдущий владелец обращался с техникой.

Согласно оценке эксперта, за первые двенадцать месяцев эксплуатации потеря стоимости обычно составляет от 10 до 20 процентов. Если же рассматривать пятилетний период, то машина может подешеветь на 30-50 процентов. Однако конкретные цифры сильно варьируются: они зависят от бренда, текущего спроса, обстановки на рынке новых авто, пробега и того, как регулярно проводилось обслуживание.

Родионов обратил внимание на интересную закономерность: иногда возрастная, но пользующаяся спросом модель с прозрачной историей оценивается выше, чем более свежий автомобиль другой марки, если к последнему у покупателей возникают претензии по надежности, доступности запчастей или предстоящим тратам.

Помимо этого, на формирование цены влияет целый ряд технических и юридических факторов. Среди них – состояние кузова и салона, износ шин, тормозной системы, подвески и аккумулятора. Учитываются также число предыдущих владельцев, участие в ДТП, наличие ограничений и подтвержденное сервисное обслуживание.

Эксперт предостерег: в автосервисах нередко попадаются машины, которые после химчистки и полировки выглядят практически как новые, однако имеют скрытые технические дефекты. К примеру, прежний хозяин мог не обращать внимания на течь масла, стуки в подвеске, горящий индикатор Check Engine или вовремя не менять технические жидкости. При проведении диагностики такие неполадки быстро вскрываются, и тогда цена падает не только на сумму вероятного ремонта.

О том, как меняются цены на новые машины в России, «За рулем» уже рассказывал.

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