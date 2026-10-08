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Почему автомобиль теряет в цене сразу после покупки: объяснение эксперта

Родионов: в первый год после покупки потеря цены автомобиля может составлять 10-20%

Как только новый автомобиль покидает дилерский центр и встает на учет, он автоматически перестает считаться новым и переходит в категорию машин с пробегом.

Именно с этого момента его рыночная стоимость начинает снижаться. Таким наблюдением поделился Никита Родионов, технический тренер международной сети автосервисов Fit Service.

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По его словам, на вторичном рынке потенциальный покупатель обращает внимание уже не только на марку, комплектацию и год выпуска, но и на то, насколько аккуратно предыдущий владелец обращался с техникой.

Согласно оценке эксперта, за первые двенадцать месяцев эксплуатации потеря стоимости обычно составляет от 10 до 20 процентов. Если же рассматривать пятилетний период, то машина может подешеветь на 30-50 процентов. Однако конкретные цифры сильно варьируются: они зависят от бренда, текущего спроса, обстановки на рынке новых авто, пробега и того, как регулярно проводилось обслуживание.

Родионов обратил внимание на интересную закономерность: иногда возрастная, но пользующаяся спросом модель с прозрачной историей оценивается выше, чем более свежий автомобиль другой марки, если к последнему у покупателей возникают претензии по надежности, доступности запчастей или предстоящим тратам.

Помимо этого, на формирование цены влияет целый ряд технических и юридических факторов. Среди них – состояние кузова и салона, износ шин, тормозной системы, подвески и аккумулятора. Учитываются также число предыдущих владельцев, участие в ДТП, наличие ограничений и подтвержденное сервисное обслуживание.

Эксперт предостерег: в автосервисах нередко попадаются машины, которые после химчистки и полировки выглядят практически как новые, однако имеют скрытые технические дефекты. К примеру, прежний хозяин мог не обращать внимания на течь масла, стуки в подвеске, горящий индикатор Check Engine или вовремя не менять технические жидкости. При проведении диагностики такие неполадки быстро вскрываются, и тогда цена падает не только на сумму вероятного ремонта.

О том, как меняются цены на новые машины в России, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  РИА Новости
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