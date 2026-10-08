Новые машины в России заметно подорожали: названа средняя цена

«Автостат» назвал среднюю цену нового и подержанного автомобиля в России

Осень 2026-го преподнесла неприятный сюрприз тем, кто выбирает машину. Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России – 3,43 млн рублей. За подержанный в среднем просят 1,19 млн. Такие данные « Автостат» обнародовал, подводя итоги сентября.

Сколько стоит автомобиль осенью 2026 года

По сравнению с сентябрем 2025 года средняя стоимость нового авто, если считать по итогам первых девяти месяцев, выросла на 8,2%. Годом ранее она держалась на отметке 3,20 млн рублей.

Вторичный рынок отреагировал спокойнее: в годовом сравнении средний ценник на машины с пробегом поднялся меньше – всего на 4%.

Если свести все к цифрам сентября 2026-го, картина такая: новое авто – 3,43 млн рублей, то есть плюс 8,2% к сентябрю 2025 года, а автомобиль с пробегом – 1,19 млн рублей и плюс 4%.

Почему цены выросли и чего ждать дальше

«Рынок новых автомобилей подрос, потому что в прошлом году была «затоварка», стоки, и цены стояли на месте. Когда [осенью] пошел спрос, они подросли. Но за счет стабильных цен по ходу большей части прошлого года мы сейчас видим прибавку на 8%», – пояснил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Проще говоря, нынешний рост во многом отыгрывает прошлогоднюю стагнацию: склады были забиты, прайсы не двигались, а осенью спрос оживился – и цены пошли следом.

О том, чем обернется ужесточение китайского экспорта для российских цен, «За рулем» уже рассказывал.

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