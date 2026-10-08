Штраф до 15 тысяч: водителям напомнили о своевременной замене прав
Водительские удостоверения, срок действия которых закончился в октябре 2023-го, с этого месяца недействительны. Автоматическое продление на них больше не распространяется, так что ездить с таким документом нельзя. О необходимости замены сообщили в пресс-центре МВД России.
Кого вообще затронула эта история? Права, у которых срок истекал или уже истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го, продлевали на три года без всяких заявлений и визитов в подразделения. Правда, в 2025 году этот период закончился – запас времени, по сути, исчерпан. Вот почему владельцам документов с октябрьским сроком 2023 года придется идти за новыми.
Что будет, если этого не сделать? За управление машиной с недействительными правами положен штраф – от 5 до 15 тысяч рублей.
Кстати, ранее в МВД называли пять оснований для замены водительских прав.
О том, как упростили проверку КБМ после смены документов, «За рулем» уже рассказывал.
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