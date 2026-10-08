Модель российского бренда подешевеет — известны сроки и цена

Электромобиль Амберавто A5 на «Автоторе» будут производить по полному циклу

В 2027 году калининградский завод «Автотор» планирует перевести производство электромобиля Амберавто A5 на полный цикл.

Сейчас эту модель (в оригинале – франко-китайский JMEV Yi) производят из китайских машинокомплектов – сборка идет на кузове с предустановленными узлами и элементами в салоне. В следующем году планируется перейти к комплектам из крупных подсборок, которые рабочие будут сваривать клещами, а затем – к окраске и сварке прямо на российском заводе. Об этом рассказал директор компании «Автоторг» Дмитрий Степин.

Компания входит в структуру «Автотора» и занимается дистрибуцией бренда Амберавто. По словам Степина, локализация позволит получить от Минпромторга необходимые баллы локализации, попасть с моделью Amberauto A5 в список автомобилей для такси, а также полностью компенсировать утильсбор.

«Если бы мы получали полную компенсацию, то могли бы выйти на (цену) 2,5 миллиона рублей чистыми, без субсидии в 925 000 рублей, для получения которых покупатель должен оформить кредит», – отметил Дмитрий Степин.

Уточним, скидка в 925 000 рублей в 2026 году предоставлялась покупателям электромобиля российского производства при приобретении в кредит. Это скидка по программе льготного автокредитования – к настоящему моменту она поставлена на паузу, но ожидает возобновления в 2027-м. С указанной «кредитной скидкой» продавались Амберавто A5, Москвич 3е, а также модели Evolute и Voyah липецкой сборки.

Ранее «За рулем» рассказывал, как Амберавто A5 в моменте стал самой продаваемой «электричкой» в РФ.