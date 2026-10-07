Цены на машины вырастут, а рынок — нет: почему автобизнес не верит в прорыв

Форум CarX 2026 («Автостат»): GWM ждет 1,4-1,42 млн авто в РФ в 2027 году, Tenet — 1,4 млн, РОАД роста не ждет

Последняя страница календаря еще не перевернута, а в экспертном сообществе уже вовсю спорят о 2027-м. Причина простая: год нынешний особых дивидендов не принес – рынок топчется около отметки 2025-го. Прорыва хочется, вот только случится ли он?

Искать ответ собрались на панельной сессии Форума автобизнеса CarX 2026, организованного агентством «Автостат». Спикеры подобрались серьезные – сплошь топ-менеджеры компаний-дистрибьюторов, лидеров российского рынка. Кто, если не они, задает тон в формировании трендов? « Китайские автомобили» внимательно выслушали, какими видят эксперты ближайшую перспективу.

Локализация и параллельный импорт задают тон

Одним из первых на панели выступил Александр Зубик из ООО «Грейт Волл Мотор Рус». Спрос, по его наблюдениям, смещается сверху вниз, и работу приходится выстраивать под эту новую реальность. Главная же тема года – локализация: стартовав летом, она привела к тому, что сборочные производства в России организовали многие фирмы, пусть и в разных формах.

– С точки зрения структуры рынка ничего замечательного сегодня не происходит, – заявил Александр Зубик, директор департамента развития и управления продуктов ООО «Грейт Волл Мотор Рус». – Спрос спускается сверху вниз, и приходится соответствующим образом выстраивать свою деятельность. Ясно одно: сегодняшний рынок – это прежде всего про локализацию производства. Она стартовала примерно в середине года, и на сегодняшний день мы имеем много компаний, организовавших в России свои сборочные производства, пусть даже в той или иной форме.

Вторым заметным явлением года, по информации Александра Зубика, стал параллельный импорт:

– Если в конце 2025-го он был в основном представлен «премиумом» и машинами так называемой «новой энергии» из Китая, то сегодня по альтернативным каналам поставляются преимущественно традиционные автомобили типа Toyota и Mazda, и они оказывают сильное влияние на сегменты SUV-A, SUV-B и SUV-C, в которых играем все мы.

Параллельно, добавил эксперт, растет спрос и на NEV: по итогам сентября доля сегмента добралась до 9,5%, а это, по его меркам, много.

– Всплеск интереса к «электричкам» и гибридам вызван кризисными явлениями с топливом, – отметил представитель GWM. – Однако никуда не делись старые проблемы, прежде всего, отсутствие инфраструктуры зарядных станций. Сегмент может расти быстрее, если государство будет поощрять локальное производство параллельных гибридов, которые нашим законодательством рассматриваются наравне с ДВС. Пока что субсидии распространяются лишь на последовательные гибриды и электрокары. Но рынок говорит, что параллельные гибриды сегодня особо востребованы – они эффективнее себя ведут при больших пробегах.

Китайские марки делают ставку на новую энергию

Ставку на «новую энергию» в этом году сделала и другая китайская компания с неплохими коммерческими показателями в нашей стране. Алексей Марков, заместитель генерального директора Geely Motors в России, говорит, что ежемесячно удается продавать до 2000 таких машин, в основном гибридов:

– Это треть от всего объема наших продаж. Есть надежда, что в ноябре сможем реализовать порядка 4000 NEV.

В целом объем отечественного рынка новых автомобилей по итогам 2026 года, по его оценке, будет равен рынку 2025-го – это порядка 1,3-1,35 млн единиц.

На те же 1 350 000 автомобилей ориентируется Александр Кулагин, исполнительный директор Changan Motors Rus. Самый большой модельный ряд среди «китайцев» в России – как раз у этой компании, а за NEV-направление в нем отвечает премиальный бренд Avatr.

– В этом году он пробил все наши прогнозы, такого спроса мы не ожидали. И очень хорошо, что в данном сегменте у нас уже есть локальная сборка.

«Чанганы», кстати, уже какое-то время собирают в России – на мощностях завода «Автотор», откуда выходят и кроссоверы Jetour, и внедорожники Tank.

– В плане локализации не все просто, – уточнил представитель компании. – Но уже номинированы поставщики на локальные компоненты, идет сборка 7 моделей.

Для более молодого бренда, который нынче бьется за самые верхние строчки марочного рейтинга, вопрос локальной сборки вообще не стоял: курс на нее озвучили еще при создании марки, и, как показал опыт минувших месяцев, это было единственно правильное решение.

– Нам всего один год, но мы уже имеем более 10% рыночной доли, – заявил Илья Перминов, операционный директор бренда Tenet. – На данный момент мы завершили формирование модельного ряда, сейчас в нашем портфеле 5 автомобилей, и все они собираются в России. Мы трезво смотрим на рынок в целом, наш прогноз на 2026-й – 1,35 млн продаж. Возможен некоторый всплеск продаж в конце года, но он мало что изменит в общей картине.

Дмитрий Степин, генеральный директор ООО «Автоторг» («Автотор»), напомнил, что в портфеле компании три марки, зато все электрические – Eonyx, « Амберавто» и «Амбертрак». Цифры продаж пока скромные: в 2025-м удалось реализовать 1216 «Амберавто», а в нынешнем – чуть более 40 электрогрузовиков. Впрочем, топ-менеджер полон оптимизма:

– Пока что гибрид побеждает «электричку». Но скоро батарея отыграется. Уже есть примеры, когда ее полного заряда хватает на 1000 км хода. Плюс очень быстро развиваются технологии быстрой зарядки.

Российский рынок 2026 года он оценивает в стандартные 1,3-1,4 млн единиц:

– На рынке сегодня присутствует отложенный спрос, и в преддверии январского увеличения «утиля» можно под Новый год ожидать некоторого роста продаж. Опять же, сегодня, как никогда, важна локализация производства. Чего греха таить, многие думали, что ее проскочат. Не вышло.

О том, насколько важно наладить сборку на территории России, говорила и Татьяна Редько, заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям АО МАЗ « Москвич»:

– Сегодня мы видим дорогие инвестиционные деньги и стагнирующий спрос. При этом налицо тренд снижения прибыли по причине роста цен на комплектующие и сырье и увеличение затрат на логистику. Все большее значение приобретает управление себестоимостью автомобиля, а отсюда неизбежно вытекает важность локализации производства.

Как и коллеги, она отметила в этом году всплеск интереса к NEV:

– Создается необходимость диверсификации ресурсов источников энергии. Россия – одна из немногих стран в мире с монозависимостью от бензина. Это не самый верный курс.

Прогнозы на 2027 год: роста почти никто не ждет

Александр Зубик считает, что в следующем году рынок может выйти максимум на 1,4-1,42 млн машин (легковых и LCV).

– Это наш сдержанно-консервативный прогноз, – заявил он. – Цель – не потерять позиции, которые заработали в текущем году. И одновременно развить предложение в тех сегментах, в которых мы присутствуем.

Больной темой он назвал изменение ключевой ставки и ограничение выдачи кредитов людям с большой кредитной нагрузкой.

– Мы видели, как кредитная ставка снижалась, а эффекта не было, потому что деньги не выдавались клиентам, – заявил Александр Зубик. – А рост рынка возможен во многом за счет людей, впервые покупающих автомобиль и которые достаточно закредитованы. Курс рубля или влияние утиля спрогнозировать сложно, потому что многие выбрали стратегию локализации. И если спрогнозировать, что в 2027-м доля импортируемых машин окажется на уровне 30%, то изменение «утиля» будет не столь существенно, чтобы привести к серьезным изменениям. Увы, растут издержки компаний в части логистики – здесь что-либо прогнозировать непросто. Так что в 2027-м ожидаем рост не более 4% к уровню 2026-го.

У Ильи Перминова из Tenet позиция близкая:

– У нас сдержанно-оптимистическое планирование. Ожидаем 5-процентного роста к 2026-му, а это 1,4 млн легковых машин. Все наши инвестиции сконцентрированы на локализации производства. Именно она является залогом конкурентоспособности на рынке. При этом доступность кредитов будет основным фактором, определяющим емкость рынка. Как известно, в объективе – изменяющиеся требования ЦБ к заемщикам (подтверждение дохода), и в этом плане будет непросто».

По словам представителя Tenet, люди понимают, что с января автомобили подорожают, а в таких случаях спрос обычно подскакивает – так было в октябре 2025-го и в минувшем апреле.

– Нужна господдержка, – отметил Илья Перминов. – Особенно в области корпоративного сегмента. Сейчас программа поддержки, как вы знаете, приостановлена, и это точно негативно повлияет на емкость рынка. Рассчитываем на отложенный спрос, в этом случае в 2027-м удастся реализовать 1,4 млн новых автомобилей, притом, что емкость рынка как минимум на 25% выше.

Еще эксперт надеется на активность клиентов, у которых сегодня на руках машины глобальных марок в возрасте 4-10 лет:

– Люди перестали ждать возвращения тех же «европейцев» и «японцев», к тому же старые машины все чаще приходится ремонтировать. При этом клиенты задумываются, потянут ли кредитную нагрузку? В общем, налицо непростая дилемма. Покупка автомобиля – всегда явление финансово емкое.

А вот Алексей Марков факторов для роста рынка в 2027 году не видит:

– Сегодня мы находимся на этаком плато, и оно уже существует не один год. Нужно дать дилерам заработать, а для этого необходим честный прогноз. Формула известна: «машин должно быть ровно на одну меньше, чем нужно». Мы планируем продать столько же автомобилей, сколько в 2026-м (70 000 ед.). Естественно, предложим новинки, причем во всех сегментах. А вот марка Belgee, скорее всего, в 2027-м продемонстрирует небольшой рост. К сожалению, сегодня есть небольшой дефицит машин, потому как не все просто с производством. Но это явление временное.

Руководитель Ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин в рост рынка в следующем году тоже не верит:

– Цены на автомобили точно вырастут, а рынок в целом – нет. Скорее всего, повторится результат нынешнего года.

Где-то рядом и оценка Дмитрия Степина:

– Более 1,5 млн машин в 2027 году нам точно не потянуть, к этому нет никаких оснований.

У Татьяны Редько из «Москвича» взгляд чуть мягче:

– У нас консервативно-благоприятный сценарий на 2027 год, – заявила Татьяна Редько. – Объемы будут те же, что и по итогам 2026-го. Автопром находится под воздействием огромного количества факторов: брендовая турбулентность, финансовая нестабильность, регуляторная изменчивость и т.п. и в такой ситуации автопроизводителям придется проявить гибкость.

О том, как новые требования проверки маркировки на ввозимых в РФ авто по влияют на цены, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026

Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса.

АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней.

Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить.

Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод».

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan