Эта модель порвала топы своего класса в РФ — и ее возвращают в производство

Калининградский «Автотор» возобновил производство электромобилей Амберавто А5

Электромобили Амберавто А5 из новой промышленной партии уже начали сходить с конвейера калининградского завода «Автотор».

По планам предприятия, до конца года будет выпущено около 3,5 тысяч машин. В этой партии будут автомобили новых цветов: в обновленную палитру вошли оттенки Baltic Pearl («Балтийский жемчуг»), Black Amber («Черный янтарь»), Sky Sapphire («Небесный сапфир»), Mint Breeze («Мятный бриз»); Sea Crystal («Морской кристалл») и Digital Steel («Цифровая сталь»).

В движение Амберавто А5 (в оригинале – франко-китайский JMEV Yi) приводит электромотор мощностью 160 л.с. с тяговой батареей емкостью 63,0 кВт·ч, что дает запас хода 520 км по циклу CLTC. Напомним, в прошлом году производитель « уронил» цены, и модель выбилась в лидеры сегмента, а дилеры распродали все запасы. Прайсы на машины новой партии пока не называются.

Ранее «За рулем» рассказал, что в линейке Амберавто планируются и кроссоверы.