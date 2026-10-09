В Россию перестали поставлять три самых популярных модели Geely: подробности
Поставки трех моделей Geely на российский рынок прекратились – речь о кроссоверах Monjaro и Atlas, а также о седане Preface. Об этом заявил Алексей Марков, заместитель генерального директора Geely Motors в России.
«Geely и Volga друг от друга независимы – у каждого свои цели, свой бизнес. Мы это не обсуждаем, но импорт Monjaro, Atlas и Preface уже прекращен. У нас уже нет возможности заказать эти машины в Китае», – приводит его слова портал «Дром».
Забавно, но именно эта тройка и легла в основу модельного ряда новой российской марки Volga. Так, кроссовер Volga K50 – это, по сути, Monjaro, K40 построили на базе Atlas, а C50 – на седане Preface.
Производство Volga наладили в Нижнем Новгороде, на бывшем заводе Volkswagen. Запуск состоялся 15 сентября, причем сразу по полному циклу, куда входят сварка, окраска и сборка.
Серийный выпуск Volga начался еще в апреле 2026 года, а продажи моделей – в июне. Максимальная мощность предприятия достигает 110 тыс. автомобилей в год.
Что дальше? До конца 2026 года здесь намерены освоить выпуск пластиковых деталей экстерьера, в 2027-м – штамповку кузовных элементов, а с 2028 года – двигатели и трансмиссии.
О том, какие модели Geely перестали поставлять в Россию, «За рулем» уже рассказывал.
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