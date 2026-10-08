Студентка придумала крутой кастом — воплотить идею взялись сразу пять мастерских

Кастом «Траектория» студентки Екатерины Пегушиной покажут на «Мотозиме»

У этого мотоцикла биография получилась нетривиальной. Задумку предложила девушка, до того никак не связанная с миром мотоциклов, а в металле ее воплотили пять отечественных кастом-мастерских. Так появилась «Траектория» – машина на базе двигателя «Урал», где студенческий эскиз встретился с профессиональным опытом кастомайзеров.

Показать готовый проект планируют 13-15 ноября в КВЦ «Патриот ЭКСПО» – на выставке «Мотозима».

Все началось с конкурса, организованного для студентов кафедры промышленного дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

Организаторы фестиваля «Движение. Урал» поставили перед будущими специалистами конкретную задачу: разработать концепцию кастомного мотоцикла, основой которого должен был стать двигатель «Урал». Из двадцати представленных работ жюри выбрало проект Екатерины Пегушиной.

Для Екатерины такой опыт оказался дебютным – раньше с мотоциклами она дела не имела. И самое трудное было впереди: эскиз нужно было превратить в работающую машину.

Пять мастерских и полгода работы

За техническую часть взялись сразу пять коллективов – Fitil Custom Worx, Hammer Bike, Leo Brutal Motorcycles, Balamutti и Fine Custom Mechanics.

Целых полгода мастера вместе с Екатериной разбирались с конструкцией и отдельными узлами будущего байка. Раму, подвеску, колеса, двигатель и прочие элементы делали разные команды – именно поэтому результат получился по-настоящему коллективным.

Финальную сборку и первый запуск «Траектории» устроили на фестивале «Движение. Урал» в Екатеринбурге.

Имя проекту дали осмысленно. В профиль «Траектория» действительно напоминает линию, которая вот-вот сорвется вперед – даже неподвижный кастом за счет пропорций и посадки выглядит динамично.

При этом мотоцикл не пытается казаться сложнее, чем он есть. В дизайне ставка сделана на простые, вытянутые линии, длинную базу и низкий силуэт; техническая начинка не спрятана за декоративными панелями – наоборот, механика становится частью облика. Дополняет картину яркий оранжевый цвет.

Пожалуй, самое интересное в этой истории – не отдельные технические решения, а сам принцип работы: идею предложила студентка, а воплотили мастера с большим опытом в кастомайзинге. Своеобразный обмен – свежий взгляд без привычных профессионалам рамок встретился с практическими знаниями людей, которые годами строят мотоциклы.

Теперь «Траектория» отправляется в Москву. 13-15 ноября 2026 года кастом на базе «Урала» покажут на выставке «Мотозима» в КВЦ «Патриот ЭКСПО».

О других неожиданных транспортных проектах «За рулем» уже рассказывал.

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